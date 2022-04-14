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10家壽險業今年擬發現金股息創新高 四家已遞件申請300億

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

據金管會統計，至今有國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、及保誠人壽等4家遞件申請發放約300億元現金股利，加上對外宣布要發放股息、及往年都會申請發放者，合計共達10家，再以兩成配發率來估算，申請股息上看600~700億元，家數、金額、配發率均可望創史上新高。

之前對外宣布要發股息的富壽、南山、中壽，及往年都會申請發放的安聯、康健及合庫等，加上已遞件者，合計今年可望最多高達10家申請發現金股息，創歷年新高。

據金管會近六年統計，2018年當年發放前一年度現金股息時，共5家壽險業獲准配發達196.67億元最高，配發率達近16%，但2019年配發前一年度時，卻因2018年壽險業因資本市場波動而出現虧損，導致2019年僅配發7.6億元探新低。

2020年配發前一年度時，則有4家獲准共配發50.56億元，2021年配發前一年度則有6家獲准配發119.66億元，配發金額再破百億元創近三年新高，這6家包括富壽、中壽、安聯、合庫、康健、保誠人壽。

壽險業者說，2022年配發前一年度則可望有高達10家申請，配發率可望約落在2成，若以這10家稅後純益去估兩成配發率來推估，10家壽險業、將申請600~700億元現金股息。

如國壽去年稅後獲利1132億元、公告申請發放239億元，配發率約落在21%：台壽去年賺231億元、申請發放46億元，配發率20%；遠雄去年賺64.65億元、保誠去年賺17.47億元，申請發放各約12億元及3億元，配發率約落在17~18%左右；合計這四家已遞件者申請股息就有300億元。

壽險業 股息

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