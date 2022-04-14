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俄羅斯債違約風險升高 6壽險未收到4月債息

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今證實，國內6家壽險4月要收取債息，目前均尚未收到。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今證實，國內6家壽險4月要收取債息，目前均尚未收到。記者戴瑞瑤／攝影

受到俄羅斯遭國際加重制裁影響，國內投資俄羅斯債的壽險業，原本3月順利收到債息，但4月似乎債息卡關。金管會保險局今證實，6家壽險公司4月要收取債息，目前均尚未收到，俄羅斯債券利息支付情形尚未明朗。

保險局副局長林志憲表示，依照壽險公會了解，國內有6家壽險公司4月要收取俄羅斯債息，但截至目前為止均未收到相關利息，俄羅斯支付利息情形尚未明朗，壽險公司將持續向保管銀行確認相關程序。

但3月份俄羅斯有正常付息，為何4月的債息會卡關至今？林志憲表示，就壽險公會回報的狀況，主要是國際制裁在4月份加重，因此俄羅斯目前無法匯出款項。

據金管會統計，截至2月底止，國內壽險業持有俄羅斯債曝險部位為1149億元，包含國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家壽險公司持有俄羅斯債券。

壽險主管表示，3月份順利在1週內收到債息，但到4月初因美國財政部加重對俄羅斯制裁，原本4月4日應收取的俄羅斯債息目前還未收到，戰爭情況與國際制裁情況還充滿不確定性，後續是否如期付息還很難下定論。

因俄羅斯債信評2月遭降等，壽險公司已針對持有俄債部位認列預期信用損失，國泰人壽認列26億元、新光人壽認列31.6億元、富邦人壽認列22億元、中國人壽認列15億元、台灣人壽認列4.7億元、全球人壽列700萬元，目前整體壽險公司認列預期信用損失近130億元。

俄羅斯 壽險公司

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