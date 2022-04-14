小心！開車超速、蛇行被抓 車險加倍無上限

金管會預告「強制車險重大違規加費費率表」修正草案，汽車駕駛人若因超速、蛇行、變換車道或是驟然增減速等重大違規，導致肇事，隔年投保強制車險時，保費將以重大違規紀錄次數做加費，每次加價2700元無上限，最晚今年第3季上路。

值得注意的是，酒駕與重大違規紀錄是分開計費，若駕駛人酒駕又超速，投保強制車險時，被抓到一次，酒駕保費多3600元、超速多2700元，合計加費6300元，且不限車數、次數及加費額上限，等於保費增加無上限。

若以目前30歲、男性小客車車主，1年強制車險保費近1400元來看，若投保時前1年有超速、又加酒駕紀錄，續保時，保費就會增加到7700元。

保險局副局長林志憲說，重大違規定義是依「道路交通管理處罰條例」，包括蛇行、超速、變換車道、驟然增減速等，導致肇事且吊銷執照者。

因發生重大違規而肇事，公路監理機關和警察都會有肇責資料，加費就會很明確。

未來產險公司承保強制車險時，將查詢被保險人前1年是否有重大違規紀錄。若有重大違規紀錄，保費將加價；若沒有，則會恢復到原來水準。

值得注意的是，重大違規而肇事加費是依「車主」，例如車主A把車子借給B，B肇事；或是車主A肇事後換新車；或是有多台車的車主A肇事，投保強制車險時，保費加價「全部」都算在車主A頭上，且有多台車者，每一台車保費都要加價。

據金管會統計，目前汽車投保強制車險共838萬1497量，承保率達99%。