防疫險投保爆大量 短短3天15張保單下架改版

本土疫情增溫，民眾對防疫保單需求暴增，使得產險公司考量風險胃納量選擇下架或改版，據金管會統計，今年以來至4月14日，目前市售的防疫保單共66張，較4月11日的81張，短短3天就減少15張。

隨著疫情、防疫政策轉變，產險業近日接連下架防疫保單，進行改版動作。據金管會統計，截至4月14日，共有19家保險業者銷售防疫保單，目前銷售中共計66張，與4月11日的81張相比，短短3天防疫保單一口氣減少15張。

金管會保險局副局長林志憲表示，保險公司於商品設計時，本應設定可承受的風險胃納量，並適時檢視保險費率的適足性，又因產險適用損害填補原則，因此保險公司如審酌疫情發展狀況，檢視現行商品的內涵，包含保險金額、承保範圍等，進行適時調整尚屬允當。

林志憲提醒，民眾可依據自身風險需求，及可能因疫情衍生的經濟損失範圍，選擇適合的保險商品。

統計指出，4月份僅有2家產險公司向保險局通報商品下架。林志憲說，據了解上述銷售中商品減少，主要是因部分公司進行商品調整作業，而暫停受理新件。

國內疫情急遽升溫，不僅帶動防疫保單買氣，就連理賠件數也持續增多。據金管會統計，今年以來截至4月11日，整體防疫保單銷售熱賣191.3萬件、保費收入達12.1億元，理賠件數達1萬2,614件，累計理賠金額達6.1億元，主要是匡列隔離人數增加，防疫保單理賠所致。