國人2月刷卡逾2千億元 國泰世華銀373億元蟬聯刷卡王

金管會今（14）日公布今年2月信用卡統計，受放假天數較多、刷卡繳保費減少影響，2月信用卡簽帳金額2,284億元，較元月減少437億元，其中國泰世華銀行刷卡金額373.1億元，連二個月拿下刷卡王；中信銀行則以發行7.2萬張信用卡奪下發卡王。

根據銀行局統計，截至今年2月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,301萬張，總有效卡數約3,398萬張，其中當月簽帳金額約2,284億元，較上月減少437億元，衰退幅度達16.06%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，2月簽帳金額較上月減少437億元，主要有二因素所致，一為二月放假天數較多，春節前採買大多落在1月，不管是實體商店或網路電商的簽帳金額隨之減少，單是玉山銀、國泰世華銀、花旗銀、北富銀、台新銀五家銀行就減少185億元。

另一項因素則是信用卡繳保費金額減少，以北富銀、台新銀、中信銀、永豐銀前四家銀行一共減少115億元。不過，林志吉表示，今年前二月簽帳金額達5,004.6億元，不亞於去年同期的4,829.2億元。

觀察各家銀行2月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額373.1億元，連兩個月奪冠，緊追在後的是中信銀行（367.9億元），排名第三的是玉山銀行（321.3.億元）；另以發卡量來看，發卡王則由中信銀行位居榜首，共發了7.2萬張，台北富邦銀行、國泰世華銀行以6.4萬張、4.9萬張名列二、三。

另在電子支付部分，截至今年2月底止，有10家專營及20家兼營電支業者，總使用者人數1,653萬人，月成長2.73%，2月代收付實質交易款項金額66.8億元，月減逾一成。

當月辦理國內小額匯兌金額為73.3億元，則較上月減少26.85%；當月收受儲值款項金額約164.4億元，也較上個月減少25.24%；支付款項餘額約75.6億元，較上月小幅增加0.27%。