坐在金磚上吃便當是何滋味？央行退休官員分享難得經驗

坐在黃澄澄的金磚上吃便當，會是什麼滋味？一名已退休多年的中央銀行外匯局官員，曾談起自己年輕時的親身經歷。

台灣的國家金脈，儲存在新北市新店的「文園」，有幸目睹滿山黃金盛況的人寥寥可數，除了央行官員外，大概只有立法委員每年一度的視察，有機會親眼看到這些巨大的金塊。不過，一名央行外匯局退休官員曾說，自己不但碰過、搬過這些黃金，還曾坐在黃金上面，吃起便當來。

央行持有1,362萬盎司的黃金，約423.77公噸，數十年未變，只有每年需要製作總統就職紀念金幣時，會從中提撥一點運用，之後會再補足數量；這些黃金的來源分為兩類，一部分是央行在民國50年7月1日在台復業時，由台灣銀行移交的108萬盎司，其餘1,254萬盎司，則是央行約在民國77至78年間買入。

當時，在外匯局任職的央行官員，便參與過央行從國外買進黃金，再將黃金從桃園機場，搬運到新店文園的這趟旅程。

央行從國外買進的黃金份量十足，當時外匯局員工個個搬到汗流浹背，午休時間，大家就坐在金磚上吃便當。回憶當年情景，這位官員說，還真是相當難得的經驗。

過去數十年，財委會立委時常建議央行總裁應考慮買進或出售黃金，但央行對黃金的政策始終未變，那就是「不買也不賣」。一名官員表示，黃金的買賣過程需要搬運，並不是十分方便，且國際金價波動大，又無法產生孳息，儘管帳上未實現收益超過新台幣6,200億元，央行目前還是沒有靠買賣黃金賺取價差的計畫。