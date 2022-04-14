快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

坐在金磚上吃便當是何滋味？央行退休官員分享難得經驗

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。 路透
中央銀行。 路透

坐在黃澄澄的金磚上吃便當，會是什麼滋味？一名已退休多年的中央銀行外匯局官員，曾談起自己年輕時的親身經歷。

台灣的國家金脈，儲存在新北市新店的「文園」，有幸目睹滿山黃金盛況的人寥寥可數，除了央行官員外，大概只有立法委員每年一度的視察，有機會親眼看到這些巨大的金塊。不過，一名央行外匯局退休官員曾說，自己不但碰過、搬過這些黃金，還曾坐在黃金上面，吃起便當來。

央行持有1,362萬盎司的黃金，約423.77公噸，數十年未變，只有每年需要製作總統就職紀念金幣時，會從中提撥一點運用，之後會再補足數量；這些黃金的來源分為兩類，一部分是央行在民國50年7月1日在台復業時，由台灣銀行移交的108萬盎司，其餘1,254萬盎司，則是央行約在民國77至78年間買入。

當時，在外匯局任職的央行官員，便參與過央行從國外買進黃金，再將黃金從桃園機場，搬運到新店文園的這趟旅程。

央行從國外買進的黃金份量十足，當時外匯局員工個個搬到汗流浹背，午休時間，大家就坐在金磚上吃便當。回憶當年情景，這位官員說，還真是相當難得的經驗。

過去數十年，財委會立委時常建議央行總裁應考慮買進或出售黃金，但央行對黃金的政策始終未變，那就是「不買也不賣」。一名官員表示，黃金的買賣過程需要搬運，並不是十分方便，且國際金價波動大，又無法產生孳息，儘管帳上未實現收益超過新台幣6,200億元，央行目前還是沒有靠買賣黃金賺取價差的計畫。

央行 外匯 便當

延伸閱讀

詐欺車手領贓款被逮 老大誤認黑吃黑逼小弟簽本票

放在神秘黃金屋！央行持有黃金 未實現利益逾6,200億元

期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

全民權證／元黃金 挑價內外15%

相關新聞

坐在金磚上吃便當是何滋味？央行退休官員分享難得經驗

坐在黃澄澄的金磚上吃便當，會是什麼滋味？一名已退休多年的中央銀行外匯局官員，曾談起自己年輕時的親身經歷。

金融業首季裁罰少一半僅2,793萬元 這兩家挨罰最多

金管會今(2022)年公布第一季金融業裁罰收入，對銀行、保險、證券期貨業祭出76張罰單，罰鍰收入達2,793萬元，較去年...

疫情升溫民眾瘋搶防疫險 3天有15張保單停售改版

本土疫情升溫，近期防疫險熱賣，導致多家產險公司防疫保單因到達風險胃納量停售或改版，據金管會保險局統計，到今天（14日）為...

馬路3寶違規肇事 隔年強制車險加費2700元起跳

金管會今宣布，與交通部研商後，汽車族將納入強制車險重大違規加費對象，加費以前1年的重大違規紀錄次數乘上2700元，且不設...

俄羅斯債違約風險升高 6壽險未收到4月債息

受到俄羅斯遭國際加重制裁影響，國內投資俄羅斯債的壽險業，原本3月順利收到債息，但4月似乎債息卡關。金管會保險局今證實，6...

國人2月刷卡逾2千億元 國泰世華銀373億元蟬聯刷卡王

金管會今（14）日公布今年2月信用卡統計，受放假天數較多、刷卡繳保費減少影響，2月信用卡簽帳金額2,284億元，較元月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。