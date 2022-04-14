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金融業首季裁罰少一半僅2,793萬元 這兩家挨罰最多

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今(2022)年公布第一季金融業裁罰收入，對銀行、保險、證券期貨業祭出76張罰單，罰鍰收入達2,793萬元，較去年同期減少17%、52%，其中保險業罰鍰收入破千萬、達1,305萬元，奪下冠軍寶座，而今年最大苦主為新壽、丹尼爾投顧各收下一張300萬元罰單。

金管會今（14）日公布金融三業裁罰狀況，其中銀行局今年第1季對銀行業開罰件數、金額皆掛蛋，而去年同期則裁罰3件、789萬元。

觀察去年銀行局裁罰金額前三大，依序為台新銀行因理專不當行為挨罰3,000萬元、日盛金大股東未依規定申報實質受益人重罰2,500萬元，以及中信銀理專與客戶異常資金往來遭罰1,400萬元。

證券期貨業部分，證期局表示，截至今年3月底，對證券期貨業開罰10件、裁罰金額708萬元，與去年同期的27件、1,548萬元，無論是件數或金額，皆有明顯下滑趨勢；上市櫃公司今年前三月則裁罰46件、780萬元，相較去年的42件、848萬元，今年裁罰件數雖有增加，但金額則減少68萬元。

證期局指出，今年前三月罰鍰金額最高的一張為，丹尼爾投顧因將資金貸與他人且屬累犯、未經核准接受外國資產公司委任提供行政協助服務等缺失，一口氣重罰300萬元，其餘則是群益（6005）、台銀、統一證券（2855）因未落實內控，各罰72萬元。

另在保險業方面，保險局表示，今年首季對保險業開罰件數達14件，罰鍰收入為1,305萬元，也比去年同期的20件、2,650萬元來得少。

進一步觀察今年前三月罰單金額最大的一張是新光人壽，因前董事長吳東進遭檢舉多次插手新光金（2888）業務遭罰300萬，其餘國泰人壽、遠雄人壽（5859）、富邦人壽及兆豐產物則各被罰120萬元。

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