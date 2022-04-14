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疫情升溫民眾瘋搶防疫險 3天有15張保單停售改版

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
疫情升溫，導致多家產險公司防疫保單因到達風險胃納量停售或改版 圖／聯合報系資料照
疫情升溫，導致多家產險公司防疫保單因到達風險胃納量停售或改版 圖／聯合報系資料照

本土疫情升溫，近期防疫險熱賣，導致多家產險公司防疫保單因到達風險胃納量停售或改版，據金管會保險局統計，到今天（14日）為止仍在市場上販售的防疫保單有66張，比11日公布的81張，3天就減少15張。

保險局日前統計，今年以來截至11日，有19家保險公司販售81張防疫保單，其中49張是防疫險、32張是疫苗險，然而今公布的最新數據，截至14日為止，正在販售中的防疫保單只剩下66張，等於有15張目前處於停售或暫停銷售。

保險局副局長林志憲表示，最近多家保險公司在做商品調整，4月份有2張防疫保單向保險局通報停售，主要都是因為達到風險胃納量而停售，那2張是確定不會再賣，但保險公司說還會推出新的防疫保單，而除那2張商品外，其他保險公司正在既有的防疫商品上做調整改版，調整改版過後會重新販售。

林志憲表示，保險公司商品設計時本應設定其可承受的風險胃納量，並適時檢視保險費率的適足性，又產險適用損害填補原則，產險公司如審酌疫情發展狀況檢視現行商品的保險金額、承保範圍等，是恰當的，民眾可依據自身風險需求，及可能因疫情衍生的經濟損失範圍，選擇適合的商品。

據保險局統計，今年以來截至11日，國人投保防疫險的件數為119萬4038件，保費收入達9.19億元，理賠件數達1萬2614件，比起2月中時理賠件數大幅飆升6倍，理賠金額累計達5.6億元。

據金管會保險局統計，到4月14日為止仍在市場上販售的防疫保單有66張。記者戴瑞瑤／攝影
據金管會保險局統計，到4月14日為止仍在市場上販售的防疫保單有66張。記者戴瑞瑤／攝影

防疫保單 保險金

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