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證交所：明公布上市公司董監酬勞

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導
台灣證券交易所。圖／聯合報系資料照
台灣證券交易所。圖／聯合報系資料照

臺灣證券交易所預計明（15）日於公開資訊觀測站公司治理專區的董監酬金資訊，揭示國內上市公司、第一上市公司所申報110年度董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在2023年年元月底公布。

證交所表示，投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司110年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。

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