全球第三大鈀金廠：價格走揚 有利光洋科、金益鼎Q2營運

近期鈀金國際價格就維持走高，但近日傳出，英國冶煉貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 近日宣布，將把俄羅斯唯二鈀金冶煉廠踢出認證名單，全球重要的鈀金製造商看好，市場將持續供不應求，並將激勵價格上漲，台廠以鈀金為主的光洋科（1785）及金益鼎（8390）預料第2季營收有機會受惠成長。

受到烏俄戰爭影響，英國冶煉貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 近日宣布，將把俄羅斯唯二鈀金冶煉廠踢出認證名單，此動作將會加劇鈀金的供給趨於吃緊，甚至可能產生供給缺口，對此，全球第三大鈀金製造商表示，供不應求市況將支撐未來4至5年價格走揚。

俄羅斯鈀金出口量占全球約40%之多，LPPM禁止俄國產能進入國際市場交易，將使目前供需狀況更加惡化。鈀金、銠製造大廠 Impala Platinum Holdings執行長 Nico Muller表示，由於過去市場一度出現產能過剩情況，因此近幾年鈀金、銠金的新產能投資寥寥無幾，意味著現階段供不應求情勢可能將持續下去。

由於4月以來國際鈀金報價持續衝高，將有利光洋科第2季營運，市場看好光洋科第2季營收可望成長，並優於首季水準。

金益鼎表示，貴金屬回收銷售佔公司營收約5成，鈀金占其中10%至15%，報價以倫敦交易所 (LME) 為主，可望持續受惠目前鈀金漲勢，另外，其餘金屬價格，包括黃金及銅等價格近期同樣強勁，中，黃金2月迄今價格維持高檔，將使黃金銷售動能延續，預料也將有利金益鼎第2季營運表現。