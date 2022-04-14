快訊

侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

全球第三大鈀金廠：價格走揚 有利光洋科、金益鼎Q2營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近期鈀金國際價格就維持走高，但近日傳出，英國冶煉貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 近日宣布，將把俄羅斯唯二鈀金冶煉廠踢出認證名單，全球重要的鈀金製造商看好，市場將持續供不應求，並將激勵價格上漲，台廠以鈀金為主的光洋科（1785）及金益鼎（8390）預料第2季營收有機會受惠成長。

受到烏俄戰爭影響，英國冶煉貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 近日宣布，將把俄羅斯唯二鈀金冶煉廠踢出認證名單，此動作將會加劇鈀金的供給趨於吃緊，甚至可能產生供給缺口，對此，全球第三大鈀金製造商表示，供不應求市況將支撐未來4至5年價格走揚。

俄羅斯鈀金出口量占全球約40%之多，LPPM禁止俄國產能進入國際市場交易，將使目前供需狀況更加惡化。鈀金、銠製造大廠 Impala Platinum Holdings執行長 Nico Muller表示，由於過去市場一度出現產能過剩情況，因此近幾年鈀金、銠金的新產能投資寥寥無幾，意味著現階段供不應求情勢可能將持續下去。

由於4月以來國際鈀金報價持續衝高，將有利光洋科第2季營運，市場看好光洋科第2季營收可望成長，並優於首季水準。

金益鼎表示，貴金屬回收銷售佔公司營收約5成，鈀金占其中10%至15%，報價以倫敦交易所 (LME) 為主，可望持續受惠目前鈀金漲勢，另外，其餘金屬價格，包括黃金及銅等價格近期同樣強勁，中，黃金2月迄今價格維持高檔，將使黃金銷售動能延續，預料也將有利金益鼎第2季營運表現。

俄羅斯 光洋科 營收

延伸閱讀

烏俄戰爭爆發...能源價格飆漲 大部分德國民眾不願「為自由受凍」

澳洲挺烏克蘭 擴大制裁俄羅斯國企

因應烏俄戰爭局勢 2司令將換人 美軍北約領導層有異動

馬克宏稱烏俄情同兄弟 澤倫斯基：讓我們很痛苦

相關新聞

升息助攻銀行收入 兆豐銀：升1碼淨收益增18億元

兆豐金控（2886）今召開去年第4季法說會，對於美國聯準會(Fed)進入升息循環，全年升息可能擴大到10碼，兆豐銀行預估...

三商美邦人壽董事長、副董辭任 總座暫代理

三商美邦人壽今宣布董事長、副董事長異動，董事長陳翔玠、副董事長翁翠君今於董事會會後皆請辭，三商美邦人壽表示，董事長一職由...

證交所：明公布上市公司董監酬勞

臺灣證券交易所預計明（15）日於公開資訊觀測站公司治理專區的董監酬金資訊，揭示國內上市公司、第一上市公司所申報110年度...

新加坡主權基金投資 對台灣淨零碳排的啟示

政府協助產業創新轉型的資金未必一定要直接進入企業，從旁提供資源串接、平台建立、促成聯盟也是可行方式。從淡馬錫的例子可得知，該公司已不僅從事投資業務，而是將自己定位為平台企業，同時處理投資與國際資源建立的角色...

北富銀挺企業ESG 攜手矽品精密簽訂永續指數連結貸款

台北富邦銀行今(14)日宣布，與矽品精密簽訂2年期的永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loa...

北富銀推海外刷卡大禮包 日本消費刷J卡最高回饋33%

為了幫助大眾紓解對出國的懷念，台北富邦銀行特別祭出海外刷卡大禮包，針對海外地區或跨境電商通路提供豐富的消費回饋，例如：J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。