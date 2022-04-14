升息助攻銀行收入 兆豐銀：升1碼淨收益增18億元

兆豐金控（2886）今召開去年第4季法說會，對於美國聯準會(Fed)進入升息循環，全年升息可能擴大到10碼，兆豐銀行預估，以目前美國與台灣各升息1碼，將有助兆豐銀淨收益增加17至18億元左右。

法人聚焦兆豐金股利政策，兆豐金總經理胡光華指出，近期在股東支持下，經營團隊表達感謝之意，股利政策會在4月董事會討論，決議後正式對外公告，強調會維持穩定股利政策，考慮配發穩定、現金流量等因素，並兼具股東權益來擬訂，以去年來看，「股利不會讓股東失望」。

對於Fed升息影響，兆豐金財管協理李靜怡表示，今年全球進入升息循環，兆豐將積極調整資產配置提升利差，並強調兆豐外匯資產眾多，升息對銀行獲利將有幫助；以去年資產比例預估，目前美元與新台幣各升息1碼，兆豐銀全年將可增加淨收益17至18億元，但升息對子銀行拉升程度，也與議價能力有關，預估未來Fed貨幣政策更加鷹派，將是影響經濟前景的重要變數，因此預估值與實際情形多少會有差異。

李靜怡表示，今年Fed升息可能擴大到10碼、且5月可能提前開啟縮表，可能帶動利率水準上揚，在Fed升息下，美債利率將大幅攀升，雖然銀行9成債券放在其他綜合損益（OCI）項下，但也會對評價造成不利影響，因此，今年銀行債券策略，將採取逢高逐步布建投資部位，獲取短線利益為主。

她進一步說，俄烏制裁也造成市場震盪，雖然我國基本面仍好、股市波動低，但未來將使股市投資難度大增，易造成銀行相當程度波動，兆豐股票操作上，將會優先布局金融、傳產、伺服器、電動車等前景看好產業，以及高殖利率股，收取穩定利率收入。

放款方面，兆豐銀表示，去年以中小企放款成長8.6％、房貸成長16.4％動能較強，其中，去年房貸動能來自整批型房貸業務，但由於政策轉向，因此，今年青安首購會持續去推，但今年受限銀行法第72條之2規範，房貸只能「擇優持平」去做，業務發展會以自住、優勢地段為主，預估今年房貸成長幅度會減緩。

但兆豐也認為，兆豐銀房貸以首購族占比6到7成最多，目前政府推出各項打炒房措施，加上央行的選擇性信用管制，其實對銀行房貸業務影響有限。