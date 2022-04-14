聽新聞
test
0:00 / 0:00
三商美邦人壽高層異動 董座、副董座辭任
三商美邦人壽（2867）今（14）日下午發布新聞稿表示，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君於今日(4/14)董事會會後請辭，董事長乙職由總經理陳宏昇暫時代理。
以下為新聞稿內容：
陳翔玠先生與翁翠君女士於2016年分別擔任三商美邦人壽董事長及副董事長，期間帶領三商美邦穩健成長，成就三商美邦為資產上兆的規模企業，更建立了屹立不搖的精神與文化。
三商美邦人壽近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營，讓專業優秀人士接續帶領三商美邦人壽向前邁進，開創新局。
代理董事長暨總經理陳宏昇表示，三商美邦人壽未來仍將秉持嚴謹的公司治理、風險管理，持續推動企業文化及數位轉型，以「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，為社會、保戶、股東及員工創造更高的價值；相信在該公司全體內、外勤同仁們攜手同心、全力以赴的奮鬥下，三商美邦人壽將再創高峰，成為壽險業界頂尖卓越的標竿企業！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言