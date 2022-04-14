三商美邦人壽高層異動 董座、副董座辭任

三商美邦人壽（2867）今（14）日下午發布新聞稿表示，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君於今日(4/14)董事會會後請辭，董事長乙職由總經理陳宏昇暫時代理。

以下為新聞稿內容：

陳翔玠先生與翁翠君女士於2016年分別擔任三商美邦人壽董事長及副董事長，期間帶領三商美邦穩健成長，成就三商美邦為資產上兆的規模企業，更建立了屹立不搖的精神與文化。

三商美邦人壽近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營，讓專業優秀人士接續帶領三商美邦人壽向前邁進，開創新局。

代理董事長暨總經理陳宏昇表示，三商美邦人壽未來仍將秉持嚴謹的公司治理、風險管理，持續推動企業文化及數位轉型，以「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，為社會、保戶、股東及員工創造更高的價值；相信在該公司全體內、外勤同仁們攜手同心、全力以赴的奮鬥下，三商美邦人壽將再創高峰，成為壽險業界頂尖卓越的標竿企業！