北富銀推海外刷卡大禮包 日本消費刷J卡最高回饋33%

為了幫助大眾紓解對出國的懷念，台北富邦銀行特別祭出海外刷卡大禮包，針對海外地區或跨境電商通路提供豐富的消費回饋，例如：J卡搭配新戶加碼享最高33%回饋。

momo卡則推出最高5% momo幣回饋；若持Open Possible聯名卡在淘寶、天貓等指定通路消費，滿額立折百元，還可享3%現金回饋無上限，在家也能輕鬆享受「偽出國」的幸福感。

北富銀表示，國人向來喜愛出國旅遊購物，自從前年全球旅遊疫情升至第三級警告後，越來越多民眾改以跨境電商「偽出國」來滿足消費需求，今年截至3月底，富邦卡在日本亞馬遜(Amazon)、日本樂天、大國藥妝等跨境電商的簽帳金額更展現出爆炸性成長，與去年同期相比增幅達到70%，顯示消費者對海外商品的需求已逐漸轉移到電商平台上，預估在邊境限制未開放前，此趨勢仍然有相當大的增長空間。

匯率變化也提高國人海外購物動機。以日圓來說，由於對新台幣匯價持續走貶，目前日圓匯率已跌破新台幣0.24元兌1日圓，若以北富銀4月13日即期匯率售出價0.2328元估算，新台幣1萬元約可換得4萬2,955日圓，與去年1月約0.28元高點相比，可以多換到近7,200日圓，若再搭配信用卡推出的優惠，還可幫荷包省下更多錢。

以J卡為例，今年6月30日前在日本地區或以日圓消費可享3%回饋無上限；如果新戶透過線上申辦J卡，並設定北富銀數位存款帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後45天內的一般消費即可享有30%刷卡金加碼，合計最高可獲得33%消費回饋(加碼回饋每戶上限300元)，有添購日貨需求的民眾不妨把握機會。

如果想選購的是其他海外地區的商品，北富銀建議可使用momo卡或Open Possible聯名卡，也都有相當不錯的回饋。例如momo卡，4月30日前於海外地區當月消費累積滿額，可享最高5%momo幣回饋(含原卡片權益)；6月30日前於海外通路、店外通路指定支付消費，享最高3% momo幣回饋。

Open Possible聯名卡則主要針對中港澳地區及淘寶、天貓等網購平台提供優惠。

即日起至4月30日期間，以Open Possible聯名卡在淘寶領券單筆消費滿新台幣1,500元立折100元，若選在周三刷卡購物，還有機會享受免3%支付手續費優惠；9月30日前在中港澳地區及淘寶、天貓消費，則可享3%現金回饋無上限。

9月30日前新戶申辦Open Possible聯名卡，核卡後30天內新增一般消費達標可獲得首刷禮500元刷卡金或momo幣，卡友不妨趁機「海淘」一下，用更實惠的價格為生活添增小確幸。