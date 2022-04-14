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明台產險：防疫保單今起暫停線下送件 統一官網投保

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國內疫情趨於嚴峻，連帶防疫保單承保量能超出風險管控胃納標準，明台產險宣布，自今（14）日起停止線下業務員人工送件方式、統一改由官網網路投保，目前正進行費率重新精算調整商品、同時擴充網站頻寬，未來重新開放投保後亦將定期動態調整投保方案。

明台產險4月剛上線的防疫險相當熱銷，提供隔離賠3萬元、確診賠5萬元的保障，年繳保費517元備受民眾青睞，因此近期每日均有上萬人投保、甚至半夜12點也都有數千人掛在線上等候投保，因此整體投保累積件數超過原先設定的風險管控胃納標準、並造成網路流量與作業人力超載。

明台產險表示，有鑑於產險業者已經發生不少投保後，隨即因為隔離或確診而申請理賠出險的案件，若透過傳統線下通路進件，由於層層轉送時間及流程較為冗長，難以判斷要保收件、保險生效及出險時間的先後，因此容易產生核保或理賠爭議，而透過網路投保，即有明確記載的系統時間得以釐清。

明台產險進一步說明，Omicron潛伏期更短一般為3天，為了避免已接觸確診者的高風險民眾逆選擇投保，影響其他保戶權益，同時為了避免理賠爭議，網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。

另為了方便保戶理賠申請，明台產險未來亦將比照汽車保險及寵物保險，開發透過官網或Line進行理賠申請通知的方式，方便民眾在隔離期間亦可透過手機遠端申請理賠，避免人與人接觸的傳染風險。

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