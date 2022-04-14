台積電Q1每股賺7.82元創新高 毛利率超過55%高標

台積電（2330）今（14）日召開法說會並公佈2022年第一季財務報告，合併營收約新台幣4,910億8千萬元，稅後純益約新台幣2,027億3千萬元，每股稅後純益為新台幣7.82元（折合美國存託憑證每單位為1.40美元），大致符合市場預期超過7.3元的水準並創單季歷史新高，因美元有利因素，毛利率並超過55%高標。

台積電統計，與2021年同期相較，2022年第一季營收增加了35.5%，稅後純益及每股盈餘則均增加了45.1%。與前一季相較，2022年第一季營收增加了12.1%，稅後純益則增加了22.0%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2022年第一季營收為175億7千萬元，較2021年同期增加了36.0%，較前一季則增加了11.6%。

2022年第一季毛利率為55.6%，營業利益率為45.6%，稅後純益率則為41.3%。

台積電統計，5奈米製程出貨佔台積公司2022年第一季晶圓銷售金額的20%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的50%。