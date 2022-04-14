防疫保單搶翻天 多張「隔離確診就賠逾7.5萬」買不到了

因應疫情變化，及政府防疫政策調整，產險業近日掀起防疫保單改版下架潮，民眾一窩蜂湧入各公司的官網投保，造成網站當機，但卻發現近期熱銷年繳保費約六、七百元、隔離確診可理賠7.5萬至9萬元的防疫保單，已在網路投保專區先行下架。

其中，中國信託產險的「法定傳染病醫療及費用補償保險」，因商品銷售達原設定的風險胃納量，於昨日下午7點停止受理網路投保防疫險；兆豐保險推出的「防疫兆護672」，防疫險及疫苗險二合一方案，隔離賠2.5萬元、確診賠5萬元及疫苗險保障，昨日晚間在公司網路投保專區，已看不到蹤影。

和泰產險先前推出的一張網路投保防疫險「新疫點零補償型B方案」，由於年繳保費614元，確診補償金5萬元、隔離補償金4萬元，近期網路聲量頗高，亦在昨日晚間先下架。

和泰產險主管受訪時表示，近期民眾湧入投保新疫點零補償型B方案，造成網站流量爆大量，但考量其他民眾透過網站投保其他險種權利，於昨日晚間先下架此方案，但目前線上投保仍有四種商品可選擇，未來商品規劃將朝向二重點發展，一為檢視過去防疫保單的保障是否仍有不足之處；二為如今輕症患者越來越多，將研究合適的商品組合，強調不會全面性下架。

泰安產險的「有疫健康3.0」及「泰保庇專案」，亦因進行商品改版作業，因此將於明日暫停受理。泰安產險表示，個人傷害險「新至尊滿福保」、個人健康險「新泰健康、有疫健康」專案仍持續販售中。

富邦產險則提醒，目前提供多項防疫險保障計畫，以網路投保「疫網打盡2.0」專案內容為例，投保XXL計畫，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷；如該商品已達公司可承受的風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將會評估調整銷售狀況。