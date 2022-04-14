滙豐新董座出爐 大中華區業務主管陳紹宗接棒

進入第二季，滙豐（台灣）迎來人事異動。滙豐（台灣）今（14）日宣布，新任滙豐（台灣）商業銀行董事長為陳紹宗，正式在昨（13）日選任，滙豐銀指出，他目前擔任香港上海滙豐銀行環球資本市場暨證券服務處大中華區業務主管，負責中國大陸、香港、澳門及台灣業務。熟悉台灣業務，將可望協助滙豐（台灣）在台業務發展。

滙豐（台灣）上周公告，前董事長麥康裕（Mark Mckeown）退休，辭任滙豐（台灣）董事長以及董事職務，麥康裕在滙豐集團服務45年，並在滙豐台灣董事會服務7年，自2019年8月起擔任滙豐台灣董事長，上周滙豐台灣回應，新任董事長將於近期宣布。

今日滙豐（台灣）宣布，由陳紹宗接任新任滙豐（台灣）商業銀行董事長，指出陳紹宗自2014年起擔任滙豐台灣董事，對台灣市場相當熟悉。

陳紹宗在1986年加入滙豐，之後擔任多項職務，包含企業銷售、貨幣市場、利率及外匯交易等方面。他曾移居澳洲兩年，1998年重返香港上海滙豐銀行主管港元交易業務，建立並強化滙豐在該領域的領先優勢。擔任現職之前，他是環球資本市場亞太區聯席主管。

陳紹宗為特許金融分析師及英國銀行學會會士。他亦是香港財資市場公會理事會理事及市場發展委員會主席、香港銀行學會理事會委員，以及交通銀行非執行董事。

陳紹宗畢業於香港大學，獲得電機工程學士學位。他亦取得澳洲雪梨麥格理大學（Macquarie University）應用財務碩士學位。