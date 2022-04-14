疫情終將消退 陸消費股迎來報復性反彈行情

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台新投信表示，外圍國際情勢動盪，中國大陸疫情升溫，以及突如其來的封城消息，致中國A股近期震盪整理，但就貨幣政策而言，通膨壓力促使美國聯準會升息預期增溫，英國央行再次升息，歐洲央行態度轉鷹，唯有中國人行延續貨幣寬鬆操作，保持流動性合理充裕，估年內仍有機會再降準降息，可以說，全球都在升息和緊縮，只有中國仍在寬鬆，配合陸股已來到波段相對低檔，後市反彈行情可期，就類股表現分析，以近期跌深，並將迎來疫情後的報復性買氣的消費股相對看俏。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，近期Ａ股表現弱勢最大關鍵在於外資的大幅流出，今年初以來，北上資金流出Ａ股近280億人民幣，背後原因可能是MSCI和FTSE剔除俄羅斯促使國際投資者減配新興市場。回顧近年來的北上資金流入Ａ股情況，從2014年滬港通開通至2021年北上資金每年都是淨流入A股，顯示當年出現單月淨流出並不影響外資流入A股的趨勢。2020年系統性風險和流動性危機緩和後，外資也重歸流入狀態。

葉宇真指出，當前A股估值處於歷史中等偏低的水準，目前滬深300 本益比（PE）約12倍，處於2013年以來從低到高的48%分位，股價淨值比(PB)為1.5倍，亦處於偏低的50%分位；萬得全A本益比約17倍，處於2013年以來從低到高的42%分位，PB不到1.８倍，處於40%分位，並且A股各行業中73%的行業的PE歷史分位數均處於50%以下，60%的行業更是低於20%。A股經過大幅修正調整後，投資價值浮現。

葉宇真表示，2021年中國大陸社會消費品零售總額2年平均年增3.9%，仍遠低於疫情前2019年的年增8%，但隨疫情好轉，經濟回暖，消費仍有較大的復甦空間。

A股 疫情

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