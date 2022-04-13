陳南光：央行外匯準備不要只買公債 可投資戰略性資源

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，帶給台灣什麼啟示？中央銀行副總裁陳南光今（13）日分析，從這次經驗可知，外匯準備再多、資產配置再怎麼分散，一旦被凍結，急需之時仍無法使用，台灣應思考為何要累積龐大的外匯準備、外匯準備最適規模為何，同時提升外匯準備運用效率，像投資戰略性資源，增強我國的國力。

金融研訓院、中華經濟研究院、台灣經濟學會、台灣大學公共經濟研究中心及台灣公共議題研究協會今天共同主辦「超現實－金融戰」研討會，陳南光受邀以「央行應對金融貨幣戰的攻防策略—從俄羅斯央行談起」為題，進行專題演講。

陳南光指出，為避免遭到國際制裁，俄羅斯央行事前做足準備，盡量分散外匯準備的幣別與存放地點，並致力進行「去美元化」，從結果來看，在各國聯合制裁下，俄羅斯央行十年以上的努力仍功虧一簣，但俄羅斯央行強烈風險意識及靈活管理策略仍值得我們參考。

陳南光認為，我國央行應對外匯準備的風險控管、資產幣別配置組合等議題，定期進行安全性評估，以強化我國的金融韌性。另外，外匯準備是全體國民的財富，應揭露外匯準備的管理與運用，使民眾能了解並監督。

陳南光還說，從俄羅斯被制裁的經驗可知，外匯存底再多、資產配置再怎麼分散或多元化，一旦被凍結，急需之時還是無法使用，我們應該思考兩點，首先，為什麼要累積這麼大的外匯準備，外匯準備的最適規模為何；其次，提升外匯準備運用效率，像是投資於戰略性資源，而不是只有買公債，以增強我國的國力。至於所謂的「戰略性資源」為何，陳南光未做進一步解釋。

熟悉總體經濟的專家分析，陳南光所稱的戰略性資源，應該比較類似主權財富基金的概念，有些國家的主權財富基金會投資原油、礦業甚至是港口，鎖定為增強國力須確保的原物料、供應鏈等相關產業或公司。

舉例來說，台灣最強的是晶圓代工，生產晶片需要用到什麼元素，國家可透過主權財富基金去投資生產這些元素或原物料的公司、甚至是礦區等，確保國家重要的產業生產資源不虞匱乏。

該名總經專家認為，外匯存底和主權財富基金性質上略有不同，外匯存底最重要的是安全性與流動性，收益性是次要考量，主權財富基金可用以投資風險較高的產業，或陳副總裁所稱的戰略性資源。