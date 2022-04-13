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陳南光：央行外匯準備不要只買公債 可投資戰略性資源

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
「超現實戰-金融戰」研討會昨天於台灣金融研訓院舉行，央行副總裁陳南光上台針對央行應對金融貨幣戰的攻防策略或金融業看國際金融戰進行分析。記者曾原信／攝影
「超現實戰-金融戰」研討會昨天於台灣金融研訓院舉行，央行副總裁陳南光上台針對央行應對金融貨幣戰的攻防策略或金融業看國際金融戰進行分析。記者曾原信／攝影

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，帶給台灣什麼啟示？中央銀行副總裁陳南光今（13）日分析，從這次經驗可知，外匯準備再多、資產配置再怎麼分散，一旦被凍結，急需之時仍無法使用，台灣應思考為何要累積龐大的外匯準備、外匯準備最適規模為何，同時提升外匯準備運用效率，像投資戰略性資源，增強我國的國力。

金融研訓院、中華經濟研究院、台灣經濟學會、台灣大學公共經濟研究中心及台灣公共議題研究協會今天共同主辦「超現實－金融戰」研討會，陳南光受邀以「央行應對金融貨幣戰的攻防策略—從俄羅斯央行談起」為題，進行專題演講。

陳南光指出，為避免遭到國際制裁，俄羅斯央行事前做足準備，盡量分散外匯準備的幣別與存放地點，並致力進行「去美元化」，從結果來看，在各國聯合制裁下，俄羅斯央行十年以上的努力仍功虧一簣，但俄羅斯央行強烈風險意識及靈活管理策略仍值得我們參考。

陳南光認為，我國央行應對外匯準備的風險控管、資產幣別配置組合等議題，定期進行安全性評估，以強化我國的金融韌性。另外，外匯準備是全體國民的財富，應揭露外匯準備的管理與運用，使民眾能了解並監督。

陳南光還說，從俄羅斯被制裁的經驗可知，外匯存底再多、資產配置再怎麼分散或多元化，一旦被凍結，急需之時還是無法使用，我們應該思考兩點，首先，為什麼要累積這麼大的外匯準備，外匯準備的最適規模為何；其次，提升外匯準備運用效率，像是投資於戰略性資源，而不是只有買公債，以增強我國的國力。至於所謂的「戰略性資源」為何，陳南光未做進一步解釋。

熟悉總體經濟的專家分析，陳南光所稱的戰略性資源，應該比較類似主權財富基金的概念，有些國家的主權財富基金會投資原油、礦業甚至是港口，鎖定為增強國力須確保的原物料、供應鏈等相關產業或公司。

舉例來說，台灣最強的是晶圓代工，生產晶片需要用到什麼元素，國家可透過主權財富基金去投資生產這些元素或原物料的公司、甚至是礦區等，確保國家重要的產業生產資源不虞匱乏。

該名總經專家認為，外匯存底和主權財富基金性質上略有不同，外匯存底最重要的是安全性與流動性，收益性是次要考量，主權財富基金可用以投資風險較高的產業，或陳副總裁所稱的戰略性資源。

俄羅斯 南光

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