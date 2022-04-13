防疫保單搶翻天 這張下月將停賣、啟動分流投保

國內疫情升溫，確診、隔離人數不斷飆升，產險公司防疫保單賣翻天，和泰產險首季熱賣逾萬張的「疫起挺你專案（8+3）」，隔離賠3萬元、確診賠8萬元，備受民眾青睞，如今將於5月1日下架，目前已開始採用線上投保網站分流投保，提供民眾順暢使用。

和泰產險今年第一季最熱銷的保單為「疫起挺你專案（8+3）」，一年保費1,499元，承保件數1萬512件，保費收入約1,500萬元，由於確診補償保額8萬元、住院日額保額每天3,000元及隔離費用保額3萬元，在「三高」特色下，帶動民眾投保意願踴躍。

上周已掌握和泰產險推出的「疫起挺你專案（8+3）」，因考量風險胃納量，經內部研議後，預計5月1日全通路下架，後續將滾動式調整防疫保單商品組合。

如今，隨著本土確診案連日破百例，民眾對防疫險需求大增，一窩蜂塞進官網爭先投保，造成網站卡卡。和泰產險對此指出，今天已開始採用線上投保網站分流投保，提供民眾順暢使用。

和泰產險強調，目前並未停止銷售防疫險及全面下架防疫商品相關計劃，未來會依照風控上限滾動調整商品。