俄烏戰爭衍生金融戰 陳南光：留意中國未來3大金融威脅

俄烏戰爭爆發後，各國陸續對俄羅斯祭出金融制裁，被認為是現代「金融戰」。中央銀行副總裁陳南光今天指出，全球金融市場的高度整合下，金融戰威力比以往更強大，未來我國面對中國大陸可能的威脅，將有3大重點需留意。

陳南光今受邀至台灣金融研訓院演講，針對「超現實金融戰」主題分析，其實「金融戰」在全球已存在多年，此次各國針對俄羅斯央行發動的金融制裁，規模、參與國家都比以往擴大，因此更引人注意。

陳南光說，比起過去曾遭制裁的伊朗、委內瑞拉、阿富汗等央行，俄羅斯央行的外匯準備與黃金規模相當大，俄國與其他國家央行與國際機構往來更為密切，且近年資產組合大幅改變。因此，此次各國對俄羅斯央行制裁的效果及其後續效應，非常值得關注。

他指出，各國對俄國制裁效果已癱瘓俄羅斯央行支撐盧布的能力，即使俄國實施資本管制、大幅調升利率以遏制資本外流，但盧布仍重貶；並引發民眾現金短缺及支付中斷的預期心理，已出現擠兌、通膨惡化等金融動盪。

對於近期盧布反彈，他則分析，主要是嚴格資本管制與外匯交易限制下，加上強制出口商將80%外匯收入兌換為盧布所造成，「但看交易量其實非常小，盧布反彈可說是人為造成」。

陳南光強調，目睹俄國央行受制裁的後果，中國人民銀行為了降低自身金融脆弱性，可能進一步評估調整外匯準備的配置；並擴大「人民幣跨境支付系統」(CIPS)的對外連結，推動雙邊貿易以人民幣計價與結算，以擺脫依賴美元支付與結清算和對SWIFT的依賴；並加速推動數位人民幣並向境外推廣使用。

陳南光進一步說，台灣面對中國威脅，未來可要留意3大重點，第1，未來幾年中國若發行數位人民幣並擴大應用，將對台灣產生外溢效應。第2，中國若要求兩岸貿易使用人民幣計價結算，對台灣的影響性，「雖然目前評估機率不會很高，但不能完全排除可能性」；第3，也要留意中國凍結我國央行、金融機構、企業與民眾的人民幣資產。

他直言，「俄羅斯外匯存底再怎麼多，一旦被凍結，急需之時仍無法使用。」，我國要累積龐大外匯準備外，也應留意外匯準備是否有「最適合的規模」，並提升運用效率，例如投資於戰略性資源，增強我國的國力。