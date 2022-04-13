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借新還舊 合庫銀主辦展頌11億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

由合作金庫商業銀行統籌主辦之展頌公司11億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，超額認購138％，已於111年4月13日（星期三）上午11時假展頌公司舉行聯合授信簽約，本次聯貸主要用途為償還既有金融負債及充實中期購料週轉金，另將ESG指標連結機制納入聯貸條件，達成相關指標給予相應利率減碼優惠，鼓勵企業遵循永續發展原則，參與融資的銀行計有九家。

展頌成立於77年5月，主要產品為耐隆原絲、耐隆加工絲及耐隆環保絲，目前國內生產工廠有斗六廠、竹山廠及斗三廠，國外生產工廠位於越南平陽省寶鵬工業區，已建立高附加價值的假撚絲、織布、染定一條龍生產線，透過自創的四大品牌SUP-LITE極輕量系列、DURA-FILA高強力系列、GREENLON環境親和系列及FUN-MAX功能性系列，創造品質差異化，並訴求環保，致力提升環保絲產量與品質，推廣永續經營與環境保護的企業願景，除持續品牌經營與行銷高附加價值之產品外，另專注與日本及聯盟夥伴深入合作，推廣織品至終端市場，迅速布局拓展商機，預期未來營運將可再創高峰。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，110年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃。合庫金控在董事長雷仲達的帶領下，獲利屢創新高，110年度稅後淨利212.12億元，較109年度成長23.79%。

另為協助國人儘早進行財產及退休後的生活規劃，合庫銀行努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品；另永續發展已成為全球追求的普世價值，合庫銀行透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值，為永續發展盡一份心力。

合庫金 環保 ESG

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