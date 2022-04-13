蝦皮爭議延燒 金管會要查第三方支付實質交易金流

金管會去年8月廢止蝦皮支付經營電支業務後，蝦皮集團改由「樂購蝦皮」接手做第三方支付，引民團質疑此舉是蝦皮左手換右手、違法經營金流業務，財委會今通過臨時動議，要求金管會對第三方支付交易金流訂查核方式、及對潛在符合電支業者資格者，須會同經濟部研議具體提高監理強度的辦法。

金管會允諾對上述兩大事項，將在兩個月內提出書面報告。據金管會初步掌握，目前共有3家第三方支付業者代收付款日均餘額超過10億元，一家接近10億元，但都尚未達到法規需要申請電支執照的20億元。

業者說，目前第三方支付代收付款量大者，包括綠界科技（EC Pay）、藍新科技、LINE Pay、支付連（PChomePay），這些都有可能成為未來潛在符合得申請電支執照的業者。

銀行局長莊琇媛說，因有些第三方支付業者規模小，初步會找第三方支付業的保管銀行做查核，且查核數字是一年平均日餘額，會在每年年初去看前一年數字是否有符合需申請電支執照的門檻。

因應網購交易量增加，金管會在去年6月修改法規，將申請電支執照的門檻，從保管代收付款日均餘額10億元、拉高到20億元。

此舉卻引民團質疑，金管會是對蝦皮支付放水，財委會立委沈發惠也說，蝦皮購物的金流本來是蝦皮支付承做，但8月蝦皮支付申請電支執照未果、轉由樂購蝦皮接手後，幾乎同時，金管會就拉高申請資格門檻。

金管會主委黃天牧則說，修法拉高門檻有兩大原因，一、很多第三方支付業者並不想受金管會監管，二、第三方支付業務比較不複雜，他說，若維持10億元，那可能多數第三方支付業者都要來申請電支執照了。

他說，修法「絕非因人設事」決策時間點跟廢止蝦皮的電支業務許可，是不同時間點，把兩件事綁在一起是穿鑿附會。

他也說，很多年輕人透過蝦皮網購，擔心影響民眾權益下，除蝦皮暫時轉洽樂購蝦皮接手，也請樂購蝦皮考慮洽一家經營電支的銀行來承做。

銀行局長莊琇媛也說，根據時間序列，蝦皮支付是在2019年代收付日均餘額達31億元、隔年來申請電支執照、並在2020年底金管會准了營業許可，但隨後因經濟部審增資案沒過，在2021年8月廢止。

但早在廢止蝦皮執照之前，2021年4月就邀經濟部和多家第三方支付業者開會拉高申請執照門檻，她說，當時蝦皮支付並沒有參加，「因為2020年底已准他電支營業許可了，門檻多少對蝦皮也沒有意義」。

莊琇媛說，當時廢止蝦皮營業許可後，因需要讓消費者持續有支付管道，因此蝦皮集團從內部找了樂購，當時金管會也提醒蝦皮，須找一個可以處理金流、可長可久的機構，樂購也正洽銀行中。

但沈發惠質疑，金管會調查代收付日均餘額是第三方支付自己申報，難確認真實性，沒有會計師簽證也沒有第三方驗證，最後通過臨時提案，要求金管會兩個月內，研議增訂查核方式、並會同經濟部對潛在符合電支執照資格者，提高監理強度。