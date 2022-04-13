連13年房貸處低利環境 房仲：重回2%以上不意外

面對全球嚴峻通膨情勢，央行在3月升息一碼，並宣告貨幣政策趨於緊縮，根據五大銀行新承做房貸資料顯示，國內已連續157個月、約13年房貸利率跌破2%，國人已習慣低率環境，但利率不會永遠這麼低，房仲表示，未來房貸利率重回2%以上，也不是太奇怪的事。

信義房屋專案經理曾敬德表示，通膨情勢越演越烈，國內3月消費者物價指數（CPI）年增率3.27%，連8個月超過2%，通膨壓力逐漸增溫，加上美國醞釀快速升息與QE退場，同時間國內的經濟表現良好，更讓市場有能力去承擔利率調升，「未來房貸利率重回2%以上，似乎也不是太奇怪的事。」

經過3月央行升息後，目前房貸利率最低為1.56%，但一般的房貸利率大概在1.65%~1.75%，只要升息逾一碼0.25%，利率就會見到2%，曾敬德指出，市場最擔心連續性的「升升不息」，租金收益型的產品會首當其衝，買方因為資金成本增加，會要求更高的收益率，包括店面等產品，而壽險業因為法規限制，評估不動產投資必須拉高租金收益率，現在已看到壽險業出走台北，往外尋找高租金收益型的不動產。

至於住宅市場也會產生一定影響，包括房貸族每月支出增加會排擠消費，面對連續性升息，也會降低民眾的購屋意願與信心。

曾敬德表示，國人太習慣低利環境，建議購屋人面對升息循環，一方面可以試算未來升息後的房貸負擔，是否還在承受範圍內，一方面若手上有閒置資金，保守型的民眾可以先償還本金，降低利息負擔。