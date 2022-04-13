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新鑫75億元ESG聯貸案 形塑綠色金融典範

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
本次新鑫公司委由華南銀行統籌主辦之ESG指標聯貸案，原預計募集新台幣60億元，在與銀行團理念契合下，最終以新台幣75億元結案。示意圖。圖／Ingimage
本次新鑫公司委由華南銀行統籌主辦之ESG指標聯貸案，原預計募集新台幣60億元，在與銀行團理念契合下，最終以新台幣75億元結案。示意圖。圖／Ingimage

為充實營運資金並為業務能量注入活水，裕隆集團（2201）旗下企業金融事業單位-新鑫公司，13日與華南銀行等12家金融機構簽訂授信合約，推動新台幣75億元聯合授信案，本案將綠能融資、環境永續投資及節電方案等ESG指標納入聯貸條件，凸顯裕隆致力以金融市場的影響力，促成產業永續發展良性循環之決心。

本次新鑫公司委由華南銀行統籌主辦之ESG指標聯貸案，原預計募集新台幣60億元，在與銀行團理念契合下，最終以新台幣75億元結案。在華南銀行統籌以及台灣銀行共同主辦下，加上參貸行：土地銀行、台灣企銀、永豐銀行、全國農業金庫、彰化銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、萬通票券及大慶票券，顯示銀行團對新鑫公司營運與未來發展給予高度肯定與支持。

新鑫公司為國內首家專業經營商用車分期付款業務之公司，92年併入裕融企業成為其100%轉投資子公司後，陸續跨足醫療、營建機具、加工機、產業設備、營運週轉等分期租賃業務，近年已成為全方位企業金融公司。

隨著全球極端氣候影響加劇，永續發展為當前全球經濟轉型首要目標。新鑫公司更是提早佈局，於2019年即開始挹注再生能源產業，並投資同屬裕隆集團之裕電能源公司，積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務，向綠色金融理念邁進。

展望未來，除了致力綠色金融的推動，新鑫公司也於2021年10月28日經中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行，未來不排除走向上市上櫃，以取得更多市場資金及專業人才，期以更優質的服務與國內企業共同成長，並成為全方位整合商用車、企業金融、永續綠能的融資租賃公司。

華南銀行 新台幣 裕隆集團 ESG 綠能

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