文曄宣布收購新加坡世健科技 擴展市場

文曄科技（3036）與世健科技（新加坡交易所代碼：BDF）今（13）日宣布，將透過100%持有的子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以每股1.93元新加坡幣現金與總金額約2.322億元新加坡幣，取得世健科技100%股權。此交易待世健科技股東、相關主管機關、監管單位及新加坡高等法院核准同意後，預計於第3季度完成相關程序。

世健科技的創辦人與執行長Albert Phuay將透過此交易取得部分現金再投資WT Semiconductor Pte. Ltd. 20%股權，而文曄科技將持有WT Semiconductor Pte. Ltd. 80%股權，Albert Phuay先生將續任世健科技執行長。

文曄表示，在新冠肺炎疫情持續與經濟環境不確定的2021年，世健科技達成強勁的營收與營運獲利成長，2021年合併營收成長44.2%達約15.985億美元、營運利益成長148%達30.5百萬美元、淨利成長137.1%達24.5百萬美元。

世健科技專注於與上下游夥伴緊密合作、強化工程技術專業能力、發展多元技術解決方案、提升公司附加價值，從而確保永續經營與滿足市場需求，而此策略也奠定了世健科技的競爭優勢與在市場的堅強地位。

世健科技於2004年於新加坡交易所上市，經過多年的發展與成長，建立了堅強的基礎，包含與供應商如Analog Device (ADI)、Microchip、Qorvo、Qualcomm、Samsung等的長期信賴關係，並且持續擴展客戶基礎，目前已有超過4千家緊密合作的客戶。

文曄科技成立於1993年，為全球領導半導體零組件通路商，專注於高品質與附加價值的業務，以追求獲利成長與提升競爭優勢。在持續多年優於市場的成長下，2021年營收接近160億美元。目前代理超過80家一線半導體供應商與服務超過8,000家優質客戶。

文曄表示，預計能帶來雙方強勁的綜合效益，經由互補的產品線以強化業務的擴張，更重要的是透過雙方富有經驗的團隊服務，文曄集團將可提供客戶更廣泛的產品解決方案與技術支援服務，以利客戶產品快速上市。

此外，結合雙方已建立的客戶基礎將大幅提升文曄科技於亞太區域的經銷能力，透過交叉銷售不同的產品線，雙方不僅可實現潛在的綜效，同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。