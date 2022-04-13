比特幣ATM成洗錢管道？金管會：想經營BTM得達成這條件
立委陳椒華今（13）日在財委會上說，現在虛擬貨幣淪為洗錢工具，尤其BTM（比特幣ATM）成為詐騙、洗錢管道，一台可以容納220萬元，等於不須銀行經手扛200萬元現金，如何防範虛擬詐騙？金管會主委黃天牧說，要求BTM業者4月底前，須向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明。
陳椒華說，新加坡明令禁止設BTM經營，美、英、德、日國更要取得執照列管，央行認為比特幣屬虛擬資產，不屬於貨幣而是商品，但實際上是用貨幣使用且投資犯罪，疫情中投資詐騙盛行，政府防範虛擬詐騙比其他國家慢，如何積極因應？
黃天牧說，一是詐騙並無主管機關，只要是刑事問題，就有檢調處理；二是，有跨部會機制處理；三是，金管會是虛擬資產的洗錢防制單位。
他說，已經有掌握在台灣設置BTM業者，有些有登記、有些沒登記，近日有發函要求這些BTM業者，需在4月底前向金管會申報洗錢防制的法遵聲明，金管會在確定是否有問題。
若有未遵守洗錢防制規範者，根據洗防法會先輔導，若輔導不成就處分。
黃天牧說，這些BTM業者要做虛擬貨幣交易平台業務，都要先跟金管會申請遵循洗錢防制的法遵聲明，換言之，這些BTM業者須被納管反洗錢，才能繼續經營。
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