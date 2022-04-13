日盛投信展望Q2 看好「4I」投資機會

日盛投信今（13）日舉行第2季投資展望記者會，著眼於全球經濟持續擴張，企業營收獲利基本面仍屬成長，惟通膨高升導致貨幣緊縮議題，建議投資人掌握「4I」投資原則，在市場波動時期，趨吉擇優、逢低布局，提高長線收成的契機。

日盛投信指出，所謂「4I」投資，首先聚焦Inflation & Rate Hike 通膨升息，投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，在此建議仍以偏「股」配置、力抗通膨。其次為，Political Incident 地緣事件，回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是「低點布局、長期收成」良機。

接著，Information Tech 科技為王，綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業。最後，Net Income 獲利實力，逢跌布局首選基本面優異的股市，「越股」「台股」獲利可望創高，投資價值優異。

日盛台股研究團隊指出，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，預估2022年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。

日盛海外研究團隊分析，年初迄今聯準會升息及縮表議題，與地緣政治風險等市場雜音干擾下，全球股市於2022年初呈現拉回整理，投資可以視此刻為逢低擇優布局的好時機，並慎選兼具基本面與長線題材標的、力抗短線波動。

在配置上，日盛投信表示，第2季投資重心可放在最具優勢的主動型基金、增加長期收成勝率，包括：全球智能車、越南股市及台股等股票型基金都會是不錯的選擇。

在核心資產配置上，具永續概念的台股基金可以存股的角度將視為核心資產；此外，鑒於2022年聯準會升息動作將引起較大的利率風險，針對穩健型的客戶也可以考慮配置波動度較低的平衡組合型基金、儲備第2季逢低加碼優勢股票的能量，而越南及智能車股票基金便是可逢低逐步加碼的長線配置。