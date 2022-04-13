卡費、房車貸款緩繳再多一年 期限延長至2023年6月

疫情至今尚未見遏止之勢，對民眾經濟亦造成衝擊。立委今（13）日發動臨時提案，為為紓解民困，要求政府協調各銀行，就房屋貸款、汽車貸款、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息措施，實施期間今年6月底到期後，延長至2023年6月底；金管會將遵照辦理。

因應疫情對個人經濟影響，金管會已分別於2020年2月18日、5月29日、12月25日及2021年6月2日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延3至6個月等措施。

金管會考量受理展延期限將於2021年12月底屆至，觀察國內外疫情變化，仍持續影響個人債務償還能力，因此11月29日再次協調銀行延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制受理期間至今年6月底。

立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等今天發動臨時提案，自新冠肺炎疫情擴散以來，國內經濟成長率2021年雖突破6%，但服務業及中小企業並未完全復甦，致影響中小企業廣大員工權益。

為紓解民困，要求政府協調各銀行，就房屋貸款、汽車貸款、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息措施，實施期間今年6月底到期後，延長至2023年6月底；金管會將對此案遵照辦理。

至於另一個臨時提案則為自新冠肺炎疫情擴散以來，國內經濟成長率2021年雖突破6%，但服務業及中小企業並未完全復甦。為協助中小企業，要求金管會協調銀行公會就受影響企業的相關貸款予以展延，再延長一年至2023年6月底。