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本土疫情升溫 金管會：個人貸款緩繳紓困延長1年

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
因應本土疫情升溫，立院財委會今通過，金管會的協調銀行展延個人債務協處機制將延長1年，圖為金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者邱德祥／攝影
因應本土疫情升溫，立院財委會今通過，金管會的協調銀行展延個人債務協處機制將延長1年，圖為金管會主委黃天牧。本報系資料照、記者邱德祥／攝影

因應近期新冠肺炎本土確診案例持續飆升，立院財委會今決議，金管會原定到6月的銀行個人展延債務協處機制，將延長1年到2023年6月底。

金管會從2020年2月18日起函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人的房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延3至6個月等，此機制原定到今年6月底為止，但近期疫情升溫，立院財委會立委提臨時提案，最終決議延長1年。

財委會今決議，新冠肺炎疫情擴散以來，國內經濟成長率去年雖突破6％，但服務業及中小企業未完全復甦，要求金管會協調銀行公會，就影響的企業與個人房貸、汽車貸款、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息等措施，原本實施期間到今年6月底，將延長至明年6月底。

其中針對個人消費性貸款部分，金管會表示，針對受疫情影響還款困難的民眾，信用卡帳單應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；房貸、車貸等其他個人貸款，本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。受理申請期限延長到明年6月，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，展延期間個人信用紀錄不受影響。

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