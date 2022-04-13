加密貨幣主管機關是誰？金管會、央行這樣說

加密貨幣近年來成為投資人新寵，隨之衍生風險又該由誰監管成一大問題。立委曾銘宗今（13）日詢問，「台灣加密貨幣主管機關是誰？」，金管會主委黃天牧表示，針對新興事物，監理機關不會跑在最前面，一定是觀察後找出適合的監理模式；央行總裁楊金龍也指出，目前台灣加密貨幣規模並不大，藉由洗錢防範即可，但如果未來規模越來越大時，則要與時俱進來檢討。

立委曾銘宗在立法院財委會上質詢時表示，加密貨幣的主管機關究竟是誰？金管會主委黃天牧回應，針對此事普遍調查後發現，各國是以洗錢防制為主，台灣的洗錢防制業務是金管會，最近國家清算銀行（BIS）今年訂定全球加密貨幣監管框架，在投資人保護方面，與央行一再發新聞稿提醒。

央行總裁楊金龍指出，「加密貨幣好像有貨幣就是貨幣」，但事實上並非為貨幣，且目前台灣的加密貨幣規模並不大，藉由洗錢防範即可，但如果未來規模越來越大時，恐怕要與時俱進來檢討，如美國加密貨幣市場相當龐大。

曾銘宗進一步詢問，BTM（比特幣自動櫃員機）又歸誰管？黃天牧說，金管會有掌握，也有實地了解，對於未登記者，將發函給業者進行登記，主要為洗錢防制列管範圍內，但新興事物，監理機關不會跑在最前面，一定是要進行觀察其適合的監理模式，英國亦是如此。