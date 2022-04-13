快訊

直播／疫情燒進台鐵、郵局 指揮中心14時說明

今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海霸王砸3.54億元 陸續整合西門町商圈新生報業大樓

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

海霸王集團10餘年來積極整合位於西門町商圈的「新生報業大樓」，據最新實價揭露，今年1月再砸3.54億元，一口氣無貸款買下1~4樓及地下1樓的53筆產權，面積共651.39坪，專家分析，餐飲集團有打耐久戰實力，若完全整合成功，未來效益大，不管規劃飯店、商辦、商場都不錯。

統計顯示，從2018年至今，海霸王也另外整合了至少5筆2~10坪不等的小單位交易，收購單價在35~38萬元之間，５筆總價1072萬元，不過整合之路頗漫長，目前仍有部分的商場攤位，由自然人持有中。

「新生報業大樓」，過去曾為力霸百貨，海霸王集團在2010年以17億元取得大部分的產權，5樓以上由集團旗下的商務飯店品牌「德立莊酒店」使用，不過地下樓層及1~4樓的商場，有部分產權零碎的小坪數商場攤位，仍由許多自然人持有，而海霸王近年積極整合。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間餐飲旅遊業受到重創，且一級商圈西門町更是首當其衝，不過餐飲集團財力相對穩定，有打耐久戰的實力，加上雙子星大樓可望對台北西區帶來一波商業效益，若能整合成功，對餐飲集團的整體資源運用將更加有效益，也有助於未來都更改建的規劃。

張旭嵐指出，該大樓基地面積約1千坪，使用分區為第四種商業區，建蔽率75%、容積達800%，且就位於延平南路上、捷運西門站4號出口旁，緊鄰錢櫃中華新館，擁有人潮商機，再加上該樓屋齡已41年，達到危老標準，未來若整棟改建重新開發，可規劃飯店、辦公大樓或百貨商場，具有不錯的經濟效益。

第一建經研究中心副理張菱育表示，俄烏大戰加上疫情長期的影響，導致原物料上漲、國際運輸延誤，全球出現通膨情況，市場不確定因素增加，更凸顯不動產抗通膨效益；為了資金避險，不少富豪及法人更積極布局不動產市場，尤其近幾年央行打炒房，限制貸款成數，並且釋出未來將持續升息的訊息，因此不乏企業及富豪置產採取不貸款措施，除了可減少貸款送件的行政流程時間，也是升息浪潮下的聰明資產規劃。

海霸王

延伸閱讀

任天堂砸50億日圓取得新總部大樓建設用地 2027年底落成

走過半世紀 日本銀座奇特膠囊大樓12日起拆除

張旭嵐／兒童居家安全 六大裝潢防備原則

張旭嵐／買房好難 何時是人生最佳買房時區？

相關新聞

蝦皮購物金流再爆爭議 金管會：重新查核交易額

金管會去年8月廢除蝦皮支付電支業務許可，蝦皮購物的金流從原本的蝦皮支付變為「樂購蝦皮」，但民團質疑，金管會去年修法將第三...

50年來日圓最弱時刻…日圓先生曝「這價格」是日本央行忍受底線

「這樣換下來，差不多是我近1個月的台幣薪水，這些『憑空』多出來的錢，夠我搭四趟從東京到大阪來回的新幹線，或多住上八晚的五星級飯店……。」說話的，是年約30歲左右，目前在台北出版業任職的小森。

金流再爆爭議 金管會：蝦皮正洽銀行電支合作

經濟民主連合上午舉行「31億的蝦皮金流當機沒人管，金管會大放水，財委會速速審」記者會，立委沈發惠今在財委會上也質疑，蝦皮...

防疫保單接連下架 金管會打包票仍有新商品可買

國內疫情急遽升溫，多家保險公司因考量風險胃納量，接連將防疫保單下架，引起民眾擔憂未來恐怕買不到防疫相關商品。金管會今（1...

新台幣匯率恐貶至30元、會助長通膨？ 楊金龍詳盡回應

中央銀行總裁楊金龍今（13）日赴立法院財委會報告，立委林德福詢問，對於新台幣匯率貶破29元後，是否有可能進一步下探29....

111年董事會及股東會 召開法規重點與因應

去（110）年5 月一場境外的新冠疫情突破，讓政府的防疫政策緊急提升為三級警戒，並強力推動相關嚴謹的管制措施，對於正進入旺季的年度股東常會造成重大的影響與衝擊，還沒有召開去年股東常會之公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。