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京城銀獲惠譽確認長期評等A+ 評等展望穩定

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

京城銀行（2809）發布，惠譽信用評等公司於12日確認京城銀行國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」，並確認國內短期評等維持為F(twn)、國際短期評等為F3。

惠譽信評表示，京城銀的評等取決於其個別實力評等，反映其自身的信用體質。評等確認及穩定展望，反映惠譽預期京城銀將維持適當的風險概況、高於同業的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況，這有助於抵減該行因較大的外幣債券部位所帶來的潛在市場波動，以及相比同業較高的借款人集中度與不動產放款比重，而可能導致的資產品質波動。

京城銀行表示，今年首季京城銀資本適足率為15.89%，第一類資本比率為14.65%，總放款覆蓋率為1.5%、逾放比0.02%、備抵呆帳覆蓋率7,283%，整體資產品質維持高於國銀平均的優異水準。

京城銀表示，為因應國內外金融環境變化及激烈競爭，以及本土疫情升溫，京城銀秉持「簡化、效率、利基、創新、服務」的營運策略，致力於穩健的財務結構、充足的資本、健全的流動性及整體營運持續穩定，提供在地民眾更為貼心、創新、多元化優質的金融服務，以創造顧客更大的價值，並善盡企業社會責任，打造不一樣的銀行，且落實執行法令遵循，強化內稽內控及各項風險控管機制，期以奠立京城銀行永續經營的基礎。

京城銀行 惠譽 疫情

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