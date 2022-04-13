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加密貨幣沒主管機關 楊金龍：規模越龐大要與時俱進

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行總裁楊金龍（左）、金管會主委黃天牧（中）今列席立院財委會。記者戴瑞瑤／攝影
央行總裁楊金龍（左）、金管會主委黃天牧（中）今列席立院財委會。記者戴瑞瑤／攝影

美總統拜登3月簽署行政命令，動員所有政府機關擬定加密貨幣監管計畫。然而在國內，目前僅金管會管理加密貨幣洗錢防制規範，加密貨幣交易未有主管機關。央行總裁楊金龍表示，目前加密貨幣在台灣規模不大，但如果未來規模越來越龐大，要與時俱進檢討。

央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗問：「台灣加密貨幣主管機關是誰？」

黃天牧表示，目前各國在加密貨幣上仍是以管理洗錢防制為主，金管會目前是加密貨幣洗錢防制的主管機關，針對加密貨幣交易或投資人保護等，跟央行也多次提醒投資人留意風險，國際清算銀行（BIS）在今年會有全球加密貨幣監管框架，會密切注意。

楊金龍表示，加密貨幣雖然名稱上有「貨幣」兩字，但其不是貨幣，到目前為止加密貨幣在台灣規模很小，藉由洗錢防範即可，但如果未來規模越來越龐大，要與時俱進檢討，像美國加密貨幣規模非常龐大。

黃天牧也表示，針對新興事物，監理機關不會跑在最前面，這種新興事物一定是觀察後才會確定監管方向，英國也是如此。

加密貨幣 洗錢防制 楊金龍

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