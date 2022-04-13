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升息1碼影響有多大？北市30年房貸需繳納425.9萬利息

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價漲，物價漲，但薪資卻未同步成長，購屋負擔越來越沈重，以往30年期房貸為市場主流，但在升息1碼後，反而房貸期愈長，升息影響愈大，據聯徵中心資料，全台平均房貸授信額度841萬元，其中台北市平均房貸授信額度是全台平均近二倍，升息1碼，30年房貸利息就多出近70萬。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，央行目前升息1碼，就2月份五大行庫新承作房貸利率1.367%來看，若足額反映升息幅度，利率未來將升至1.617%，增1碼雖看似輕微，但國內通膨問題如仍舊未解，未來一旦啟動升息循環，連續升息，連動房貸利率同步走升，那麼在房價高漲、房貸負擔增加的情況下，房貸族的壓力恐怕不容小覷。

據永慶房產集團統計聯徵中心資料，2021年全台購屋平均房貸授信額度已達841萬元，其中以台北市平均授信額度最高，達1621萬元，幾乎是全台平均的兩倍，第二為新北市，平均授進額度為967萬元，第三為新竹縣，平均授信額度888萬元，前三名縣市都高於全台平均授信額度。

陳金萍表示，七都會區中除了台南市外，平均房貸都站上700萬元以上，由此可見在房價持續攀升下，房貸金額也隨之走升，民眾購屋壓力不小。

陳金萍說明，此次央行升息1碼，若以五大行庫2月份新承作房貸利率1.367%為基準，假設各大銀行完全反映跟進升息，預估房貸利率將上揚0.25%升至1.617%，以全台平均授信額度841萬來看，升息調整後，30年期房貸平均攤提下，每個月應還本息和從2萬8491元增加到2萬9499元，跟利率1.367%時相比，每個月將多支出1,008元，但30年下來總繳利息將來到221萬，較升息前增加了36萬多的利息支出。

同樣條件下，以全台房貸之冠「台北市」平均貸款1621萬來估算，利率1.367%時，每月應還本利和為5萬4915元，30年期間應還總利息為355.9萬元，升息1碼後，月繳額來到5萬6859元，30年期間總共就要繳納425.9萬元的利息，相較升息前多出將近70萬的利息負擔，差距更為明顯。

另，就算以平均貸款金額最低的台南市來看，平均授信額度678萬，在升息1碼後，每個月也將多支出813元，雖然增加幅度看似輕微，但30年下來，也將較升息前增加近30萬的總利息支出。

陳金萍指出，央行目前升息1碼，每月增加的房貸負擔其實還在民眾可接受範圍內，不會嚴重影響房貸族日常生活水準，進而排擠到其他生活開銷，但有意購屋民眾務必衡量自身財務能力，並預留空間把未來升息幅度都列入考量，計算升息後將增加的費用，進行「升息壓力測試」。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

升息 房貸

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