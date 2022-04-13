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金流再爆爭議 金管會：蝦皮正洽銀行電支合作

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
蝦皮購物的第三方支付金流再爆爭議，金管會主委黃天牧透露蝦皮購物正在洽銀行電子支付合作。本報系資料照、記者邱德祥／攝影
蝦皮購物的第三方支付金流再爆爭議，金管會主委黃天牧透露蝦皮購物正在洽銀行電子支付合作。本報系資料照、記者邱德祥／攝影

經濟民主連合上午舉行「31億的蝦皮金流當機沒人管，金管會大放水，財委會速速審」記者會，立委沈發惠今在財委會上也質疑，蝦皮支付之前日均餘額有31億，樂購蝦皮自行申報卻不到20億元，呼籲金管會要重新查核。金管會今表示，樂購蝦皮僅是暫時的，蝦皮正在洽一家銀行的電子支付打算簽長期合約。

金管會去年8月廢除蝦皮支付電支業務許可，蝦皮購物的金流從原本的蝦皮支付變為「樂購蝦皮」，蝦皮支付之前的日均餘額有31億元，換成樂購蝦皮卻不到20億元，而金管會去年也修法將第三方支付改申請電子支付的門檻，從10萬提高到20萬，遭民團質疑是在放水蝦皮購物。

金管會主委黃天牧表示，蝦皮購物很多年輕人在買，擔心消費者保護問題，樂購蝦皮承接金流是「暫時的」，蝦皮確實有在洽某家銀行的電支打算簽長期合約。

對於立委質疑樂購蝦皮的交易額，金管會銀行局局長莊琇媛受訪表示，第三方支付向金管會報的交易額是用「餘額」的概念，錢進來也會付出去，看最後在帳戶中餘額是多少，假設今天帳戶餘額是10億、明天餘額20億、後天餘額25億，計算時會平均天數，主要是考慮到，部份電商購物促銷節日時交易額會很大，很可能當天就突然飆高。

莊琇媛說，樂購蝦皮從蝦皮支付承接蝦皮購物的金流還不到1年，因為是用平均餘額的概念，還沒有碰到幾個大型年底促銷，所以樂購蝦皮的日均餘額目前比之前的蝦皮支付低，後續看一整年的日均餘額會比較準。

樂購蝦皮自行申報日均餘額不到20億元，是否會再重新查核？莊琇媛表示，有必要時會去再查核，金管會可以洽樂購蝦皮的保管銀行來作佐證。

對於立委質疑金管會修法調高電子支付申請門檻是為放水蝦皮？莊琇媛也說明，當時要從10億調高到20億元時，蝦皮當時已經取得電子支付許可，只是後來蝦皮支付增資不順利，因為其增資要從外資，沒有向投審會補件，後來許可才會被撤銷，早在這之前，就已經修法調高門檻。

金管會 蝦皮購物 第三方支付

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