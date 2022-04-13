蝦皮購物金流再爆爭議 金管會：重新查核交易額

金管會去年8月廢除蝦皮支付電支業務許可，蝦皮購物的金流從原本的蝦皮支付變為「樂購蝦皮」，但民團質疑，金管會去年修法將第三方支付改申請電子支付的門檻，從10萬提高到20萬元，是對蝦皮購物放水。金管會主委黃天牧表示：「對外依法辦理，我坦坦蕩蕩。」

黃天牧今列席立院財委會，立委沈發惠質疑，蝦皮購物的金流原本是第三方支付的蝦皮支付，後來去年8月改為樂購蝦皮做第三方支付，但幾乎在同時、去年6月，金管會將原本電子支付條例修改，把第三方支付轉申請電子支付的門檻，從10億提高為20億元。

黃天牧表示，會修法的主因，是第三方支付都不太想被金管會管，第三方支付不希望變成金管會監管的電子支付，目前第三方支付因業務單純是經濟部管，10億變成20億跟蝦皮購物金流不是同一件事情，修法決策時點跟不同意蝦皮支付是不同的時間點，「那是穿鑿附會」，修法前很早就找過經濟部討論，如果維持10億元，可能所有第三方支付都要到金管會申請電子支付了。

銀行局局長莊琇媛表示，交易額超過10億元的目前有一家第三方支付，當初在修法的時候，有找所有第三方支付一起來討論。

金管會在去年11月中曾表示，今年第一季會調查樂購蝦皮的代理收付款日平均餘額。莊琇媛表示，調查結果交易額超過10億元的有1家，但沒有超過20億元的，調查方式是發函給幾家目前知道有在經營第三方支付的機構，調查日平均餘額，第三方支付都有回覆。

沈發惠則質疑，金管會調查的方式僅是讓第三方支付「自己申報」，卻不用會計師查核，蝦皮支付之前的交易額有31億元，換成樂購蝦皮交易額會不到20億元？電子支付與第三方支付的監理強度差很多，主管機關的查核很重要，要確定第三方支付有沒有多報、少報。

黃天牧表示，會去做重新查核，金融機構要以誠信為原則，如果申報不是事實，會跟經濟部一起監理。