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防疫保單接連下架 金管會打包票仍有新商品可買

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
國內疫情急遽升溫。本報資料照片
國內疫情急遽升溫。本報資料照片

國內疫情急遽升溫，多家保險公司因考量風險胃納量，接連將防疫保單下架，引起民眾擔憂未來恐怕買不到防疫相關商品。金管會今（13）日表示，業者會評估商品的風險管控決定是否繼續銷售或改版，但民眾可放心，即使有防疫保單下架，業者仍會改版後再推出新商品，亦有保單可買。

金管會保險局長施瓊華表示，到4月上旬為止，目前市售防疫保單共81張，但保險公司因考量商品的風險管控量已到，即會評估是否繼續販售，或者是進行改版動作。

以改版來看，施瓊華指出，由於當初銷售防疫保單，與現今疫情狀況不一，也就是防疫環境不同，業者對產品組合亦會有所調整，不見得會完全停售，據目前了解，即使有防疫保單停售，亦會推出新版的防疫保單，因此民眾可放心，仍有相關商品可挑選。

這波疫情來勢洶洶，確診、隔離人數攀高，對保險公司理賠恐怕會超出負荷。施瓊華說，公司銷售商品本來就應負起理賠責任，以損失經驗來看，目前還可接受，但仍得待保單期間到了，才能真正認定整體經營狀況，但保險公司既然銷售保單，就要承擔理賠責任，不能因為擔心疫情就不賠。

產險業者面對這波疫情升溫，預估將有一波理賠潮，目前已調整人力嚴陣以待。施瓊華也提及，由於防疫保單已有過去一、兩年經驗，除非保戶提供的理賠文件與事實有需釐清的部分，否則現在理賠不至於太慢，主要是防疫保單理賠條件還算簡單。

防疫保單 理賠 疫情

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