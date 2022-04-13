新台幣匯率恐貶至30元、會助長通膨？ 楊金龍詳盡回應

中央銀行總裁楊金龍今（13）日赴立法院財委會報告，立委林德福詢問，對於新台幣匯率貶破29元後，是否有可能進一步下探29.5元甚至30元，楊金龍回應，「外匯市場是由外匯供需決定，匯率有升有貶，且供需很難去預測，以前升值的時候，大家都說它會一直升值。」

林德福追問，新台幣是否有可能淪為亞洲最弱貨幣？楊金龍回應，「不會，新台幣匯率先前從32元一路升值至27.6元，如今從27.6元下滑至29元左右，32元到27.6元這一段升值幅度很大。」至於新台幣匯率會不會貶到30元，楊金龍回應，「這很難預測，新台幣匯率有升有貶。」

至於今年台灣經濟成長率是否有下調空間，楊金龍回應，俄烏戰爭持續，國際上部分機構調降台灣經濟成長率至3.8%左右、低於4%。不過，主計總處與中央銀行目前預測，台灣今年經濟成長率仍會高於4%。

立委吳秉叡關注，新台幣匯率去年很強勢，今年卻貶值逾一元、貶幅有點重，楊金龍表示，相較於歐元、韓元等其他貨幣，新台幣波動度較低、是相對穩定的貨幣。楊金龍強調，新台幣匯率大幅貶值的時候，央行就會進場調整。

對於新台幣貶值會助長通膨，楊金龍表示，新台幣升值時對通膨有抑制作用，貶值會加重通膨，央行模型估計，新台幣從28元貶到29元，物價上漲率會增加0.1~0.17個百分點。目前為止，物價增加幅度還算溫和。