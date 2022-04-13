土銀去年稅前盈餘132.41億達標136% 今年重點五大目標

土地銀行2021年度土銀稅前盈餘132.41億元，達成法定預算目標136%，今年度最重要的課題是將ESG納入銀行經營中，落實公平待客原則及公司治理，建構友善金融環境，響應2050年淨零排放之目標。

土地銀行12日舉行行務會議，董事長謝娟娟於致詞時表示，面對疫情持續未歇，土銀全體同仁戰戰競競，在保護自身安全的同時，亦努力維持營運不中斷，並且致力各項紓困業務，在艱困的環境中付出更多心力關懷社會、促進經濟穩定；2021年度土銀稅前盈餘132.41億元，達成法定預算目標136%，除了感謝同仁的配合與辛勞，也特別感謝財政部及各位董事的支持與指導，土銀才能繳出漂亮的成績單。

未來授信結構仍應持續朝向均衡化發展，除爭取優質的土建融案件外，應更積極拓展土建融以外的企業授信；同時提高資金運用效益，強化財務操作，加強手續費收入，將獲利來源多元化；另應優化資訊系統，提升資訊安全，積極廣納相關優秀人才。在善盡企業社會責任方面，今年度最重要的課題便是將ESG納入銀行經營中，落實公平待客原則及公司治理，建構友善金融環境，響應2050年淨零排放之目標。

針對近期理專弊案層出不窮，謝娟娟強調落實內稽內控，籲請各位經理人務必主動關懷同仁日常生活作息，適時給予輔導與協助，並落實輪調作業，依所訂制度或作業規範善盡覆核責任，務必審慎執行內控作業。展望未來，面對通膨問題、疫情未減及土建融業務被限縮之艱鉅環境，金融業經營充滿挑戰，但也充滿機會，期盼總分行同仁齊心創造更亮麗的業績。

總經理何英明致開會詞時表示，土銀去年稅前盈餘為新台幣132.41億元，達法定預算目標136%，逾放比率0.12%、備抵呆帳覆蓋率1,395.04%，維持良好資產品質，充分展現經營效能。展望今年營運重點為：一、聚焦綠能產業商機、擴大利差分散風險，包括善用機制協助中小企業取得融資，拓展綠色金融融資並積極配合政策業務，聚焦綠色能源產業商機，例如太陽能光電、離岸風電、再生能源等 。

二、增加非利息收入，提升獲利能力，全球升息已啟動，土銀除了要調整存放款結構，強化財務管理及靈活運用資金，亦積極海外布局建構全球企業金融服務網，同時爭取大型績優公司辦理聯貸及保證業務，發揮整合行銷綜效，將服務範圍延伸到信託、證券、基金、保險、信用卡等，提供全方位金融服務，廣闢手續費收入來源，增裕非利息收入。

三、推動數位金融，鼓勵員工創新，導入機器人流程自動化(RPA)，提高作業精確度，以客戶需求為導向，整合虛實通路，將金融服務全面E化，運用大數據分析精準行銷。

四、強化內部控制，落實資安治理，加強行員知法、遵法意識，落實防制洗錢及打擊資恐作業，與善盡客戶資料保護責任，降低營運風險；於擴展業務同時，重視風險管理並導入風險導向內部稽核制度，落實內控三道防線功能。

五、擘劃ESG藍圖策略，邁向永續發展。推動責任授信，簽署赤道原則，與客戶共同開創淨零新商機。