快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

土銀去年稅前盈餘132.41億達標136% 今年重點五大目標

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣土地銀行董事長謝娟娟於2022年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。圖/土銀提供
臺灣土地銀行董事長謝娟娟於2022年度行務會議致詞，期勉經理人凝聚共識，掌握契機，續創佳績。圖/土銀提供

土地銀行2021年度土銀稅前盈餘132.41億元，達成法定預算目標136%，今年度最重要的課題是將ESG納入銀行經營中，落實公平待客原則及公司治理，建構友善金融環境，響應2050年淨零排放之目標。

土地銀行12日舉行行務會議，董事長謝娟娟於致詞時表示，面對疫情持續未歇，土銀全體同仁戰戰競競，在保護自身安全的同時，亦努力維持營運不中斷，並且致力各項紓困業務，在艱困的環境中付出更多心力關懷社會、促進經濟穩定；2021年度土銀稅前盈餘132.41億元，達成法定預算目標136%，除了感謝同仁的配合與辛勞，也特別感謝財政部及各位董事的支持與指導，土銀才能繳出漂亮的成績單。

未來授信結構仍應持續朝向均衡化發展，除爭取優質的土建融案件外，應更積極拓展土建融以外的企業授信；同時提高資金運用效益，強化財務操作，加強手續費收入，將獲利來源多元化；另應優化資訊系統，提升資訊安全，積極廣納相關優秀人才。在善盡企業社會責任方面，今年度最重要的課題便是將ESG納入銀行經營中，落實公平待客原則及公司治理，建構友善金融環境，響應2050年淨零排放之目標。

針對近期理專弊案層出不窮，謝娟娟強調落實內稽內控，籲請各位經理人務必主動關懷同仁日常生活作息，適時給予輔導與協助，並落實輪調作業，依所訂制度或作業規範善盡覆核責任，務必審慎執行內控作業。展望未來，面對通膨問題、疫情未減及土建融業務被限縮之艱鉅環境，金融業經營充滿挑戰，但也充滿機會，期盼總分行同仁齊心創造更亮麗的業績。

總經理何英明致開會詞時表示，土銀去年稅前盈餘為新台幣132.41億元，達法定預算目標136%，逾放比率0.12%、備抵呆帳覆蓋率1,395.04%，維持良好資產品質，充分展現經營效能。展望今年營運重點為：一、聚焦綠能產業商機、擴大利差分散風險，包括善用機制協助中小企業取得融資，拓展綠色金融融資並積極配合政策業務，聚焦綠色能源產業商機，例如太陽能光電、離岸風電、再生能源等 。

二、增加非利息收入，提升獲利能力，全球升息已啟動，土銀除了要調整存放款結構，強化財務管理及靈活運用資金，亦積極海外布局建構全球企業金融服務網，同時爭取大型績優公司辦理聯貸及保證業務，發揮整合行銷綜效，將服務範圍延伸到信託、證券、基金、保險、信用卡等，提供全方位金融服務，廣闢手續費收入來源，增裕非利息收入。

三、推動數位金融，鼓勵員工創新，導入機器人流程自動化(RPA)，提高作業精確度，以客戶需求為導向，整合虛實通路，將金融服務全面E化，運用大數據分析精準行銷。

四、強化內部控制，落實資安治理，加強行員知法、遵法意識，落實防制洗錢及打擊資恐作業，與善盡客戶資料保護責任，降低營運風險；於擴展業務同時，重視風險管理並導入風險導向內部稽核制度，落實內控三道防線功能。

五、擘劃ESG藍圖策略，邁向永續發展。推動責任授信，簽署赤道原則，與客戶共同開創淨零新商機。

土銀 ESG

延伸閱讀

ESG揭露＋確信 決勝永續報告書

創業之星選秀／日月光揪新創 做大循環經濟

玉山銀 主辦兆洋綠色聯貸

有益員工染疫 產銷不受影響

相關新聞

111年董事會及股東會 召開法規重點與因應

去（110）年5 月一場境外的新冠疫情突破，讓政府的防疫政策緊急提升為三級警戒，並強力推動相關嚴謹的管制措施，對於正進入旺季的年度股東常會造成重大的影響與衝擊，還沒有召開去年股東常會之公司...

ESG揭露＋確信 決勝永續報告書

為喚起企業對社會責任之重視， 我國自2015 年起，特別要求食品工業及最近年度餐飲收入總營收達50％以上之特定公司、金融業、化學工業及實收資本額新臺幣（以下同）100 億元以上之上市櫃公司，應編製與公告企業社會責任報告書（CSR 報告書）。

證交所舉辦 第1季第一上市公司線上財務業務說明會落幕

臺灣證券交易所於3月30、31日及4月8、12日舉辦第1季「第一上市公司線上財務業務說明會」圓滿落幕。這次有捷敏-KY等...

央行：貨幣政策朝向緊縮

全球進入升息循環，我國央行三月已升息一碼，市場預期央行升息將加快、幅度加大。央行昨發布書面報告指出，主要經濟體啟動升息，...

央行：採緊縮貨幣政策

中央銀行總裁楊金龍將於今（13）日前往立法院備詢，在昨日出爐的書面報告中，首度明示「國內物價漲幅持續居高，本行採取緊縮性...

台幣連七貶 探一年半低點

外資昨（12）日持續匯出台灣，台北股匯雙殺，不到10時新台幣匯率就已重挫1.39角至29.189元，午盤後更一度貶值1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。