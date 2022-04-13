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證交所舉辦 第1季第一上市公司線上財務業務說明會落幕
臺灣證券交易所於3月30、31日及4月8、12日舉辦第1季「第一上市公司線上財務業務說明會」圓滿落幕。這次有捷敏-KY等七家第一上市公司與會。由各家公司董事長或總經理率領經營團隊，針對各公司營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略以線上直播方式詳細說明介紹。
未能即時線上收看的投資大眾仍可透過證交所網站觀看「第一上市公司財務業務說明會」影音檔，網址為：https://webpro.twse.com.tw/。另參與公司財務業務說明會簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。
為使投資大眾充分了解上市公司營運績效，證交所將持續辦理「第一上市公司財務業務說明會」，邀請的公司名稱、時間及地點，將在確定後，以新聞稿發布，歡迎投資大眾踴躍參與。
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