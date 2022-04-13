超跑大戶繳牌照稅 刷兆豐信用卡賺回饋最高上看10萬元

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行統計，今年牌照稅開徵以來，該行已經有百位超跑大戶上門，選擇以兆豐信用卡繳納稅款，依據排氣量接近4,000cc推斷，包括藍寶堅尼、保時捷或法拉利等車主，牌照稅單筆都需要繳到28,220元，此外，今年兆豐卡也出現單筆繳納11.7萬元的車主，若以勞斯萊斯為例，等於是要價超過2,000萬元的雙門GT跑車，顯見除了小資族，愈來愈多大戶也開始選擇以信用卡代替現金繳稅。

兆豐銀行表示，去年牌照稅及房屋稅刷卡金額高達4.4億元，年成長達24%，卡友反應熱烈，因此今年接續推出5大繳稅優惠為民眾減輕負擔。首先是一次付清的民眾，今年月底前只要刷兆豐任一信用卡繳納牌照稅及房屋稅累積滿3萬元就能享有0.2%現金回饋、滿6萬元則能享有0.25%，每人最高回饋上限可達10萬元；換言之，繳稅金額要高達4,000萬元才會封頂，因此包括小資族或擁有高價房產、超跑名車的金字塔頂端族群都能獲得回饋。

若是小資族需要分期付款減輕壓力，刷兆豐卡不限金額也能享有6期0利率、12期4.5%優惠利率。此外，今年兆豐銀行也特地祭出繳稅抽Dyson吸塵器的大獎，不限金額、不須登錄，就有機會帶回人氣吸塵器。如果是透過台灣Pay綁定兆豐信用卡掃碼繳稅，每筆還能再賺50元刷卡金回饋，每人每稅別最高可獲100元，等於幫家人繳稅也能賺回饋。值得一提的是，今年同樣繳稅不限金額都可免手續費，無論是想一次付清或是分期付款的民眾，都可依自身需求選擇繳納方式，同時享有刷卡繳稅延後付款的便利性。