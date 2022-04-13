超跑大戶繳牌照稅 刷兆豐信用卡賺回饋最高上看10萬元

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行今年推出五大牌照稅刷卡優惠，已吸引百位超跑大戶刷兆豐卡繳稅。兆豐銀行/提供
兆豐銀行今年推出五大牌照稅刷卡優惠，已吸引百位超跑大戶刷兆豐卡繳稅。兆豐銀行/提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行統計，今年牌照稅開徵以來，該行已經有百位超跑大戶上門，選擇以兆豐信用卡繳納稅款，依據排氣量接近4,000cc推斷，包括藍寶堅尼、保時捷或法拉利等車主，牌照稅單筆都需要繳到28,220元，此外，今年兆豐卡也出現單筆繳納11.7萬元的車主，若以勞斯萊斯為例，等於是要價超過2,000萬元的雙門GT跑車，顯見除了小資族，愈來愈多大戶也開始選擇以信用卡代替現金繳稅。

兆豐銀行表示，去年牌照稅及房屋稅刷卡金額高達4.4億元，年成長達24%，卡友反應熱烈，因此今年接續推出5大繳稅優惠為民眾減輕負擔。首先是一次付清的民眾，今年月底前只要刷兆豐任一信用卡繳納牌照稅及房屋稅累積滿3萬元就能享有0.2%現金回饋、滿6萬元則能享有0.25%，每人最高回饋上限可達10萬元；換言之，繳稅金額要高達4,000萬元才會封頂，因此包括小資族或擁有高價房產、超跑名車的金字塔頂端族群都能獲得回饋。

若是小資族需要分期付款減輕壓力，刷兆豐卡不限金額也能享有6期0利率、12期4.5%優惠利率。此外，今年兆豐銀行也特地祭出繳稅抽Dyson吸塵器的大獎，不限金額、不須登錄，就有機會帶回人氣吸塵器。如果是透過台灣Pay綁定兆豐信用卡掃碼繳稅，每筆還能再賺50元刷卡金回饋，每人每稅別最高可獲100元，等於幫家人繳稅也能賺回饋。值得一提的是，今年同樣繳稅不限金額都可免手續費，無論是想一次付清或是分期付款的民眾，都可依自身需求選擇繳納方式，同時享有刷卡繳稅延後付款的便利性。

兆豐銀行 信用卡

延伸閱讀

司機搭檔盜刷女子信用卡2萬4 狂點Foodpanda高達101次

巧合？她信用卡被店員「唱名」 兩小時後慘遭盜刷

《超跑斯特拉》孫浩俊開龜車尬超跑　惹毛《魷魚》惡霸

酷炫超跑逛墾丁朝聖台灣祭 警取締2件違規

相關新聞

防疫保單今年來熱銷191萬件 理賠金額逾6億元

國內疫情急遽升溫，不僅帶動防疫保單買氣，就連理賠件數也持續增多。金管會統計，今年以來截至4月11日，整體防疫保單銷售熱賣...

堵炒房漏洞新規！企業發票負債比3年內降至3倍

為防堵企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市，金管會今（12）日宣布，修正票券商辦理免保證商業本票業務自律規範，訂定發行人...

國泰世華銀近2年4度ATM當機 金管會開罰200萬

國泰世華銀近2年4度發生ATM大當機，金管會今表示，認為國泰世華銀近期發生數起資訊系統異常，影響客戶使用金融服務穩定性，...

央行：貨幣政策將朝向緊縮 籲中小企業做好財務規劃

全球進入升息循環，台灣中央銀行3月也跟進升息1碼，央行今日發布報告指出，主要經濟體啟動升息，央行也適時調整貨幣政策，貨幣...

台銀去年交出史上最佳績效 今年力拚ESG和金融創新

儘管面對全球疫情衝擊，臺灣銀行去(2021)年交出史上最佳的績效表現，根據統計，臺銀去年稅前淨利達170.1億，若加計政...

奇美實業承作星展綠色定存 加入全球碳權交易平台CIX

星展銀行針對企業推出「新台幣綠色定期存款」，獲得不少國內企業迴響，今天宣布全球最大ABS樹脂供應商奇美實業承作星展銀行台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。