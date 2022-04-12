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苦蹲17年未果！國銀赴越南設分行 11案卡關

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

國銀赴越南設分行，苦蹲最長17年未果，排隊等核准的銀行愈排愈長，至今已有11家銀行向越南政府申設11家分行、2家辦事處未獲核准，也是國銀在東南亞市場中卡關最多的地區，其中又以中信銀從2005年7月獲金管會核准至今、苦蹲17年最久。

銀行局副局長童政彰說，國銀赴越南設點卡關，有三大原因，一是越南當地的外資銀行占比很高，因此越南政府對核准外資設點執照較保守，二是越南正陸續修正外資機構申設辦法，三是受疫情影響，申請案件較久。

據統計，越南當地本土銀行已有38家，外資銀行則有9家子銀行、設了49家分行，換言之，越南外商銀占本土銀行約近24%，讓越南政府核准外商銀進駐更加保守。

童政彰說，金管會有跟越南政府簽屬MOU，建立資訊分享，未來會透過監理會議，就市場准入議題持續溝通。

據金管會資料顯示，正在越南排隊申設分行的案件，共有11家銀行申設11家分行、及兩家辦事處，包括中信銀、彰銀、台銀、國泰世華銀、及華南銀等五家，全都申設河內分行。

兆豐銀申設海陽分行、台新銀申設胡志明分行和隆安分行、新光銀設平陽分行、合庫銀設河靜分行和平陽辦事處、聯邦銀設峴港分行、台中商銀設胡志明辦事處。

其中以中信銀從2005年7月獲金管會核准至今，等待17年最久。依規定，國銀申設海外據點，經金管會核准後，需再向當地主管機關申請核准，而越南是分行及辦事處都須經越南政府核准。

童政彰說，事實上，過去如2015年越南政府仍有持續核准玉山銀設同奈分行、及永豐銀設胡志明市分行，及今年3月29日又核准玉山銀設胡志明代表人辦事處，顯示越南仍持續核准台資銀行進駐當地市場。換言之，從2015年至今，再也未見越政府核准國銀赴越設分行。

越南 中信銀 金管會

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