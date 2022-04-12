國際板債3月提前贖回千億元 金管會點出關鍵原因

金管會今（12）日公布，今(2022)年3月國際板債券提前贖回5檔，提前贖回金額達35.57億美元（約新台幣1,037億元），其中金額較上月暴增一倍，主要是有一家金融機構發行14.7億美元，由於當時發行規模較大，以致贖回金額亦會墊高。

金管會公布國際板債券發行、贖回概況，今年3月國際板債券提前贖回5檔、提前贖回金額35.57億美元，較上月的提前贖回4檔、金額17.54億美元，儘管提前贖回檔數多1檔，但金額卻大幅增加逾一倍。

金管會證期局主任秘書黃厚銘分析，從提前贖回檔數來看，確實與先前差不多，然而金額增多的原因為Anheuser-Busch InBev Finance Inc.當時發行金額達14.7億美元，由於發行規模較大，因此國際板債券贖回時，金額亦會較高。

另在市場預期美國聯準會啟動升息下，債券發行人經考量後，提前發行國際板債券，使得今年1月國際板債券出現提前發行潮，共有40檔債券發行，一舉創下單月新高發行量。

但到了2月國際板債券新發行檔數僅剩17檔，發行金額29.63億美元，皆較去年同期減少四成，主要是去年美元利息維持低檔，許多債券發行人選擇提前贖回再發行，以鎖住成本，而3月國際板債券新發行檔數則增至26檔、發行金額26.26億美元。

統計也指出，截至今年3月底為止，國際板債券流通在外檔數拉高至831檔，流通在外餘額達2,085.62億美元，檔數續創新高水位。