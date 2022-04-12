網家擴展科技金融服務 子公司收購支付業者喬睿

PChome網路家庭（8044）代子公司廿一世紀數位科技(股)公司宣布，擬透過股份交換（增發416萬普通股）與策略投資9.4億元，合併喬睿科技(股)公司以聯手擴張金融科技版圖。PChome網路家庭看好電子商務與金融科技結合之長期趨勢，以電商服務為核心，積極擴張旗下行動支付、線上保險、BNPL 與第三方金流服務，成立科技金融次集團，這是次集團新年度啟動的第一項併購。

廿一世紀指出，未來將借助喬睿在金流服務市場之科技領導地位，積極擴張第三方支付、行動支付、BNPL（先享後付）等金融科技服務，致力提供商家與消費者更便捷安全之全通路金融科技產品。未來還將積極規畫海外市場的結盟與擴張，提升競爭力。

喬睿創立於2015年，旗下TapPay 為支付閘道（Payment Gateway）產品，首創推出 Cross-site 免跳轉技術，主打線上商店與消費者打造安全且快速的支付體驗，並發展尖端 AI設備指紋為基礎的盜刷風險識別監控技術。喬睿於2017年取得 Apple 及 Google 在台灣第一張發行的支付處理牌照，2018年獨家成為國際信用卡組織 VISA、MasterCard 亞太區安全代碼合作夥伴，是KPMG評選的全球百大金融科技公司。

喬睿目前擁有超過萬家客戶，2021年處理交易總金額（Gross Payment Volume）超過新台幣500億元，服務範圍涵蓋台灣、馬來西亞、泰國等東南亞國家，隨著非現金交易趨勢盛行，喬睿未來營收規模也可望隨之成長。

網家指出，交易案完成後，喬睿將持續經營並優化其現有業務，持續提升服務品質並保障客戶權益不受影響。喬睿之共同創辦人莊凡頡與廖宗綸將持續擔任其現有職務，並透過集團資源整合，全力加速國際市場的發展。莊凡頡也將加入廿一世紀擔任重要管理職位，以科技與數據為核心驅動數位金融科技服務和產品之發展。

廿一世紀將透過喬睿 TapPay 金流平台之科技領導地位，結合拍錢包會員體系與多元通路布局，致力打造線上線下消費場景金融，不僅幫助商家提升訂單轉換率，亦可整合大量交易資訊以強化信用風險評估系統，提供商家與消費者更便捷安全之全通路金融科技產品。目前廿一世紀旗下，包括拍錢包與 BNPL 產品已累計近200萬使用者，展望未來，廿一世紀將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計在今年底於日本推出金流服務，持續擴大用戶與營收規模。