去年航運業海外狂賺4,273億元 一年飆升近7.5倍

受惠貨櫃運價持續上漲，讓去年航運業狂賺4273億元、較前年暴增近7.5倍，成為去年海外最賺錢的產業。

據金管會統計，去年整體上市櫃公司海外投資獲利達1兆2692億元、年增1倍，創近十年同期新高，主因是航運業、半導體業、及電子零組件業，這三大產業海外投資獲利大增所致。

其中最賺產業是航運業，去年航運業海外投資利益達4273億元、年增近7.5倍居冠，電子零組件海外投資利益達1632億元、年增3成次之，第三大則是半導體業，去年海外投資1062億元、年增1.35倍。

證期局主秘黃厚銘說，這三大產業海外投資收益大賺，主因是貨櫃運價上漲、智慧型手機等產品需求增加所致。

至於大陸市場的投資收益，據金管會統計，去年整體上市櫃公司在大陸市場共賺了5523億元也創近十年同期新高，年增24%。

最賺錢的前三大產業，則是其他電子業、半導體業、及塑膠產業，黃厚銘說，主因是智慧型手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加所致。

其他電子業在大陸投資收益去年達1742億元最賺、年增3成，半導體產業大陸投資收益514億元、年增47%，第三則是塑膠業在大陸投資收益392億元、年增85%。