防疫保單今年來熱銷191萬件 理賠金額逾6億元

國內疫情急遽升溫，不僅帶動防疫保單買氣，就連理賠件數也持續增多。金管會統計，今年以來截至4月11日，整體防疫保單銷售熱賣191.3萬件、保費收入達12.14億元，累計理賠金額達6.17億元，主要是隔離人數增加，防疫保單啟動理賠所致；據了解，已有業者因考量承保量能，將網路投保或業務通路的防疫保單悄悄下架。

金管會公布防疫保單業績概況，截至今年4月11日，19家保險業者承作防疫保單，市售共計81張保單，包括49張一般法定傳染病防疫險、32張疫苗險。整體防疫保單承保件數達191.3萬件、保費收入合計12.14億元，理賠件數達1萬2,614件、累計理賠金額達6.17億元。

從銷售類別來看，以一般法定傳染病防疫險銷售119.4萬件較熱賣，占比逾6成，保險業一共收下9.19億元的保費收入；疫苗險則銷售71萬9,178件，保費收入來到2.95億元。

若以理賠面進行觀察，亦是一般法定傳染病防疫險理賠金額占大宗，理賠件數達1萬1,026件、理賠金額達5.59億元，主要是今年疫情持續擴散，各家產險先前推出隔離就理賠千元至萬元不等的防疫險所致；疫苗險理賠件數1,588件、合計理賠金額5,820.9萬元。

國內疫情急遽升溫，確診數不斷攀高，帶動防疫保單投保量明顯大增，產險業者表示，這波疫情讓被匡列隔離人數增加，預估解隔離後，申請防疫保單理賠案件也會翻倍成長，有可能出現損率過高的問題，因此近期各公司將評估防疫保單風險胃納量，進而陸續調整防疫保單。據了解，已有業者因考量承保量能，將網路投保或業務通路的防疫保單下架。

另針對疫情趨勢變化，指揮中心4月8日頒訂「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，保險局表示，已請公會邀集保險業者參閱該指引所列調整措施，檢視現行防疫相關商品條款內容，將待公會蒐集業者意見後，提出一致性的認定方式，預計二周內完成，意味著防疫保單理賠將從寬認定。