堵炒房漏洞新規！企業發票負債比3年內降至3倍

為防堵企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市，金管會今（12）日宣布，修正票券商辦理免保證商業本票業務自律規範，訂定發行人發免保票的餘額，不得超過發行人淨值的三倍，逾限者給予3年內降至3倍的緩衝期。

據金管會統計，目前共有8家專營券商、43家兼營票券商。不過，觀察近5年來票券市場免保證商業本票發行餘額概況，從2017年底的1兆407億元一路快速成長，到今(2022)年3月底的1兆5,599億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，企業透過免保票發行來籌措短期資金，但透過金檢發現少數發行人的發行免保票發行餘額占淨值倍數有偏高情況，為導正市場健全經營，這次透過公會訂定自律規範，以三倍為限額。

以行業別來看，童政彰指出，發行免保票的是國營企業，如中油、台電等，由於本身淨值較高，因此並不會有比重過高的問題，而現在問題較多的是融資租賃業，免保票發行餘額占淨值倍數偏高，不僅超過三倍，甚至之前有至十倍之多，因此這次新增限制發行人發免保票的餘額，不得超過發行人淨值的三倍，逾限者給予3年內，降至3倍的緩衝期。

金管會2021年12月29日函請票券公會研議規範票券商承銷免保證商業本票時，應檢視發行人的免保票發行餘額占淨值倍數，並考量發行人所需調整期間，採逐步調降的方式進行調整。

童政彰指出，經票券公會衡酌維護票券市場免保證商業本票的品質，及避免對企業短期資金籌措產生過大衝擊，因此訂定三倍的上限，該修正後自律規範經金管會備查，票券公會已於近日內轉知各票券商遵循辦理。

此外，金管會已請票券公會加強向會員機構宣導本次修正內容，並轉知各票券商應將本次修正重點納入內部作業規範及落實執行，以共同維護票券市場信用工具的品質。

童政彰提醒，票券商於辦理免保證商業本票業務時，確實依票券金融管理法規定，對發行商業本票的公司詳實辦理徵信調查，查證其發行計畫及償還財源，並覈實評估資金需求合理性。金管會亦將持續關注票券商辦理承銷免保證商業本票的作業及市場運作情形。