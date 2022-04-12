台新三十淨零論壇22日登場 董座吳東亮將出席

台新邁入三十周年，特地以「認真‧永續」精神積極落實永續行動，助力達成全球淨零排放目標。繼日前宣布啟動淨零計畫，倡議｢綠色生活｣行動方案之後，台新將於4月22日（五）下午14:00假臺北文華東方酒店舉辦｢台新三十永續淨零高峰會論壇：認真淨零 成就永續 2030｣以倡議淨零排放，將集結國內外重量級專家學者、政府單位代表及企業領袖共同獻策，並號召更多企業夥伴加入永續行列。

副總統賴清德、金融監督管理委員會副主委蕭翠玲受邀將親蒞論壇發表致詞，台新金控（2887）董事長吳東亮將以「淨零：掌握永續金融的未來趨勢」為題開場引言，親自分享金融業如何協助企業於淨零潮流中共同結盟，掌握永續金融的發展趨勢，實踐永續。接續的專題演講，邀請哈佛大學商學院暨哈佛氣候變遷專案小組共同主席Rebecca Henderson教授及中華民國無任所簡又新大使等永續專家，共同分享國際觀點與經驗，並深入台灣現況，探討企業接軌全球的淨零契機。

論壇下半場，將同時舉辦「淨零轉型與淨零商機」及「淨零生活與淨零投資」兩場座談，由台新金控總經理林維俊、台新金控投資長簡展穎參與，與產官學界多位代表與談。其中「淨零轉型與淨零商機」座談中，將從政策面出發，聚焦淨零排放路徑評估與藍圖規劃及碳定價、碳關稅的後續影響，並轉換至企業視角，看產業如何進行綠色轉型升級，掌握先機。「淨零生活與淨零投資」座談，鎖定如何在消費端帶動綠色生活的實踐，再從綠色金融角度，進行金融業如何影響產業永續與消費者行動的意見交流。

台新今年踏上三十周年重要里程碑，以「淨零」作為行動主軸，推出與民眾生活結合，著重人與自然永續共存的綠色生活主張，結合多家重量級的策略夥伴，包括Gogoro、新光三越、新光紡織（1419）、全家（5903）、璞永建設及台畜，合作推出與民眾食、衣、住、行息息相關的永續系列活動，積極鼓勵並教育民眾共同實踐綠色生活。