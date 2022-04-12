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開鍘！國泰世華銀爆四次ATM當機 遭罰增資、禁設ATM

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導
國泰世華銀2年內4度出現ATM當機災情，遭金管會開罰。圖／聯合報系資料照片
國泰世華銀2年內4度出現ATM當機災情，遭金管會開罰。圖／聯合報系資料照片

國泰世華銀從去年10月系統升級後，至今爆發四次ATM、網銀等當機，金管會終於開鍘。

金管會晚間宣布，處國泰世華銀200萬罰鍰外，更祭出五大處置，禁止新設逾200台ATM、究責相關經理人、及要求增提作業資本計提等較重懲處。據金管會估算，國泰世華銀若得維持既有16%高資本適足率，6月底前得增資7.5億元。

這也是繼理專弊案，要求玉山銀也得增提作業風險資本計提後，第二家被要求增提作業風險的資本計提，更是首次被要求禁新設ATM，每一個懲處都是歷年ATM當機事件較重者。

金管會表示，認為國泰世華銀近期發生數起資訊系統異常事件，影響客戶使用金融服務穩定性，相關缺失顯示該行有三缺失，一、對資訊系統控管機制欠佳，二、欠缺妥適緊急應變處理機制，三、未妥適建立內部控制制度及未確實執行，處200萬罰鍰，且增加其他必要處置。

必要處置有五大項，一是改善經金管會認可前，除金融服務欠缺地區及無障礙ATM外，其餘暫停設置。

銀行局副局長童政彰說，去年年底國泰世華銀申請今年要新增設ATM共246台，換言之，這246台ATM中，除了偏鄉、或無障礙外，其餘都不准申設。

二是，要增加作業風險的資本計提，6月底需要到位。據數據顯示，國泰世華銀去年第4季整體資本適足率達16.25%，若要維持這各水準，國泰世華銀必須要再計提7.5億元資本。

童政彰說，風險性資本分三大類，包括信用、市場、作業風險，國泰世華銀作業風險的資產約1162億元，金管會要求提高作業風險資產，因此得增資，包括發債等。

童政彰進一步解釋，這作業風險計算，是採罰鍰占最高罰鍰的比例，如國泰世華銀被罰200萬占最高罰鍰5000萬元的0.04，因此採取1162億元加倍乘上1.04，風險性資產就會擴大到1209億元，當分母擴大、要維持16.25%，分子得增加7.5億元的資本。

三是，要求國泰世華銀得究責經理人及職員責任，並研擬對委外廠商追償的必要性，去釐清相關責任。

四是，國泰世淮銀改善方案，應經獨立第三人查核並提報董事會報告，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點。

五，要求國泰世華銀未來重要系統轉換、架構重大調整或跨版本升級前，應建立仿真測試環境，針對測試及營運環境之系統資源差異處，強化相關參數比對、測試驗證及程序演練等，以提升模擬驗證之仿真程度。另應請資安專責單位參與轉換前關鍵準備工作，如：架構審查、上線變更審查及風險評估、上線協調會議等具資安控制性之事項，並由資安長發揮統籌資安政策推動與資源調度之工作。

國泰世華銀是在去年10月17日進行EFT系統及資料庫升級作業後，隔天就發生系統異常，影響網路銀行跨行轉帳交易、自動化服務設備(ATM)存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等情況。

去年10月19日上午再次發生相同的交易異常情事，累計受影響之帳戶數為32,452戶。

之後國泰世華銀為了配合新功能上線而進行EFT系統改版，在今年2月22日上線時再度於當日發生相同交易異常情事，受影響帳戶數2,015戶

之後今年3月15日因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數732戶。

國泰世華 華銀 ATM

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